FC Ebenau und VfL Bad Berleburg II schielen auf Vize-Titel

Aus Wittgensteiner Sicht ist die Tabellenkonstellation der Fußball-Kreisliga C2 erfreulich. Der VfL Bad Berleburg II (33 Punkte) und der FC Ebenau (32) sind als Zweiter und Dritter die ersten beiden Verfolger des – zugegeben – bisher souveränen Tabellenführers SpVg Bürbach II (39) und haben somit laut Reglement noch alle Chancen auf den Aufstieg.

„Ich denke mal, dass Bürbach das durchziehen wird, die haben eine gute Truppe und waren der stärkste Gegner, gegen den wir in der bisherigen Saison gespielt haben“, erklärt Mario Julius, Trainer des FC Ebenau. Für seine eigene Mannschaft hat der FCE-Coach allerdings den zweiten Rang im Auge – die Qualität dafür, sei vorhanden, was auch ein Grund für den Optimismus liegt in den drei Dörfern ist: Denn dort erwartet Julius die Langzeitverletzten David Limper, Lukas Belz und Jan Zacharias zurück, die den individuell stark bestückten Kader im Jahr 2020 noch verstärken sollen. „Wir konnten bisher mit jedem Team in der Liga spielerisch mithalten, deswegen schielen wir so ein bisschen auf den zweiten Tabellenplatz“, führt Julius also weiter aus.

Auf diesem Platz der Ebenauer Begierde rangiert aktuell der VfL Bad Berleburg II. „Wenn wir nicht aufsteigen wäre das kein Beinbruch für uns, wenn diese Thematik aber am Ende auf uns zu kommt, wäre das auch in Ordnung für uns“, kommentiert Bad Berleburgs Louis Lauber die Ambitionen der Odebornstädter.

VfL-Verteidiger Louis Lauber erwartet enges Titel-Rennen

Vielmehr lautet vor der Saison das Saisonziel des Teams von Marco Winkler, die Runde als bestes Team aus Wittgenstein abzuschließen.

Nach derzeitigem Stand hätte die VfL-Reserve diesen Soll erfüllt – trotz einer zwischenzeitlichen Verletzungsmisere. Sind alle fit, sei der Kader laut Lauber durchaus für einen Aufstieg in die B-Liga gewappnet. Für den Rest der Saison glaubt der VfL-Verteidiger an ein „enges Rennen innerhalb des Spitzenquartetts“, mit leichten Vorteilen für den Vierten SV Eckmannshausen, die Lauber als „spielstärkstes Team“ benennt.