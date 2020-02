Enttäuschende Sportfreunde 1:3

Die Generalproben der beiden heimischen Fußball-Oberligisten konnten kaum unterschiedlicher ausfallen. Während der 1. FC Kaan-Marienborn seinen letzten Test vor dem Liga-Start in Meinerzhagen beim Westfalenliga-Spitzenreiter SG Finnentrop/Bamenohl mit 4:2 (1:0) gewann, präsentierten sich die Siegener Sportfreunde bei der 1:3 (0:2)-Niederlage gegen den Tabellenvierten der hessischen Verbandsliga Mitte, den FC Ederbergland, meilenweit entfernt von der Form, die nötig sein dürfte, um gegen die zweite Welle des Drittligisten Preußen Münster am kommenden Sonntag den ersten Heimsieg dieser Saison einzufahren.

Sportfreunde Siegen - FC Ederbergland 1:3 (0:2). „Wir gehen mit der Hoffnung in die letzte Vorbereitungswoche, dass einer misslungenen Generalprobe eine glänzende Premiere folgt.“ Viel mehr Positives war dieser Vorstellung seiner Mannschaft auf dem Kunstrasenplatz des Leimbachstadions kaum abzuringen. Trainer Tobias Cramer fügte an, dass man verletzungsmäßig derzeit „nahezu auf dem Zahnfleisch“ gehe. So standen diesmal nur noch 17 Kicker auf dem Spielberichtsbogen, da neben den Dauerverletzten Satoshi Horie und Okay Yildirim aktuell die angeschlagenen Jannik Krämer (Innenbanddehnung), Leandro Fünfsinn (Zerrung) und Benedikt Brusch (Scharlacherkrankung) ausfallen. Zumindest Krämer und Brusch werden ab Montag wieder trainieren. Das wird dann allerdings Ryo Kaminishi wegen eines Trainerlehrgangs nicht können.

Als Entschuldigung für diese schwache Vorstellung gegen griffige und robuste Hessen kann die dünner gewordene Personaldecke allerdings nicht gelten gelassen werden. In Defensive und Spielaufbau mit Fehlern und Fehlpässen, vorne keine Durchschlagskraft. Das war von der Leistung am Donnerstag beim 4:1 in Bamenohl meilenweit entfernt.

Gestartet war die Mannschaft im zuletzt praktizierten 4-1-4-1, nach der Pause mit Jacob Pistor im Sturmzentrum wurde auf 3-4-3- umgestellt. Viel besser wurde es indes nicht. Zu den Gegentreffern der ersten Hälfte von Lamin Kamara (11.) und Manuel Todt (13.) - voraus gegangen waren Fehlpässe von Marcel Becker - hatte sich in der 57. Minute per Foulelfmeter (Torhüter Christoph Thies an Kamara) das 0:3 gesellt. In der Schlussphase sorgte dann Pistor wenigstens für Ergebnis-Kosmetik (88.).

Siegen: Thies - Dodic, Below, Hilchenbach, Wolf - Becker - Koc (65. Freund), Busik (46. Duran), Jost (65. Kaminishi), Suzuki - Peters (46. Pistor).

SG Finnentrop/Bamenohl - 1. FC Kaan-Marienborn 2:4 (0:1). Eine starke Vorstellung bescheinigte Trainer Ralf Behle seiner SG-Mannschaft im zweiten Test binnen vier Tagen gegen das Siegener Oberliga-Duo. Aber wie schon beim 1:4 gegen die Sportfreunde blieb dem Westfalenliga-Tabellenführer nichts anderes übrig, als auch den Känern am Ende zum Sieg zu gratulieren. Die Kicker aus dem Siegener Osten mussten sich gegen im Spielaufbau mit klugem Passspiel aufwartende Gastgeber behaupten.

Die Käner Eugene Ofosu-Ayeh (l.) und Armin Pjetrovic können hier die Kreise von Heiko Entrup (13) und Mike Schrage stören. Foto: Lothar Linke

„Das haben wir gut gemacht“, lobt FCK-Trainer Tobias Wurm die Lauf- und Einsatzbereitschaft seiner Mannschaft. Auch die Abwehrarbeit - und hier vor allem die Leistung des Innen-Duos Semih Yigit und Armin Pjetrovic - hatte dem Coach gefallen. Nachdem Sebastian Schneider (37.) und der Foulelfmeter von Yigit (62.) für einen Käner 2:0-Vorsprung gesorgt hatten, machten sich die Gastgeber an die Aufholjagd. Kosta Papadopoulos (68.) und Heiko Entrup (75.) stellten das Resultat auf 2:2. Tobias Wurm: „Das hat mir natürlich nicht so gut gefallen.“

Der intensive letzte Test fand sein gutes Ende, weil in der Schlussphase die eingewechselten Kohsuke Tsuda (81.) und Nino Saka (87.) mit ihren Treffern den dritten Sieg dieser Vorbereitungsserie, die der FCK schadlos überstand, sicherstellten.

Trainer Tobias Wurm hat bei seinen Känern in dieser letzten Vorbereitungswoche an einigen Stellschrauben zu drehen. „Wir werden noch an der Spritzigkeit arbeiten“, setzt der Coach den Schwerpunkt auf Sprintfähigkeit und Gedankenschnelligkeit. „Und dann freuen wir uns aus Meinerzhagen“, fiebert er dem Start entgegen.

Kaan-Marienborn: Bibleka (46. Bölker) - Fragapane, Yigit, Pjetrovic, Tomas - Scheld (89. Boger), Jannik Schneider, Waldrich (88. Burk) - Ofosu-Ayeh (67. Tsuda), Sebastian Schneider (55. Krieger), Duda (63. Saka).