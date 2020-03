Elias Dickel siegt mit dem NRW-Team im Länderkampf

Das rote Trikot der NRW-Auswahl hat Elias Dickel von der LG Wittgenstein die Kraft für eine gute Leistung im Kugelstoß verliehen. Der Bad Berleburger kam zwar nicht ganz an seine persönliche Bestleistung von 13,70 Metern heran, erreichte mit 13,32 Metern aber Platz vier beim U17-Ländervergleich, der am vergangenen Wochenende in Gent zwischen den Niederlanden, zwei Teams aus Belgien sowie Nordrhein-Westfalen ausgetragen wurde. Dort traten pro Disziplin acht Sportler an.

Mit dem vierten Platz im Kugelstoß trug Dickel fünf Punkte zum Gesamtergebnis des NRW-Teams bei, das mit 219,5 Punkten den Ländervergleich für sich entschied. In der Vergangenheit, als in der Regel ein reines Westfalen-Team antrat, ging der Sieg meist an die „Jonges“ und „Meisjes“ der Niederländer.

Vorerst nur Training

„Meine Leistung war in Ordnung und der Wettkampf hat Spaß gemacht“, sagte Dickel nach dem Wettkampf, bei dem er ganz nebenbei das Schulenglisch in der Praxis testen konnte.

Der Birkefehler bereitet sich nun auf die Freiluftsaison vor, in der sämtliche Werfertage und Sportfeste im April im Zuge der Coronakrise ausfallen dürften.