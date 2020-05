Elektrokart: Mika Moszicke will in der DEKM durchstarten

Mika Moszicke geht in der DEKM an den Start

Aue. Trotz Corona sind vier Rennen in der DEKM geplant, das Training dafür läuft aktuell an. Mika Moszicke will sich in internationalem Feld behaupten

Für das Wittgensteiner Motorsporttalent Mika Moszicke aus Aue beginnt in dieser Woche das Training zur Deutschen Elektrokart-Meisterschaft (DEKM), die nach aktuellem Stand in diesem Sommer trotz Corona stattfinden soll. Nachdem die Corona-Schutzmaßnahmen etwas gelockert wurden, können nun auch die Kartfahrer mit ihrem Training beginnen. Auf der neuen Kartstrecke in Mülsen bei Chemnitz werden die ersten Runden für dieses Jahr gedreht. Nach einer langen Auszeit, bedingt durch die Corana-Pandemie, freut sich Mika auf die ersten Runden. Leider steht dort das neue Elektrokart E20 noch nicht zur Verfügung.

„Wir testen mit einem benzinbetriebenen Rotax-Max-Kart. Das neue E-Kart wird dann hoffentlich zu dem Rennstart am ersten Juliwochenende in Oschersleben bereit stehen“, berichte Mika Moszicke, für den es die zweite Saison in der DEKM wird. Im Vergleich zu vergangenen Jahr werden die E-Karts wesentlich schneller sein und mehr Reichweite bieten. Dies soll die Rennen noch spannender machen und wird den Fahrern durch die höheren Kurvengeschwindigkeiten in puncto Fitness mehr abverlangen. Wie im vergangenen Jahr ist das Fahrerfeld international und hochkarätig besetzt. Fahrer aus acht Nationen werden um den Meistertitel in der DEKM kämpfen.

„Der Champion wird wieder umfassend von unserem Partner Porsche Motorsport mit diversen Schulungsprogrammen gefördert. Er oder Sie darf zusätzlich einen Tag lang den Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport in Zusammenarbeit mit Allied-Racing testen“, gibt Oliver Schielein, Promotor in der DEKM, in einer Pressemitteilung bekannt.

Als vorläufige Termine der DEKM stehen die Rennen auf den Strecken in Oschersleben (3. bis 5. Juli), Kerpen (17. bis 19. Juli), Mülsen (28. bis 30. August) und Wackersdorf (4. bis 6. September) fest.