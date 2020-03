Bad Berleburg. Täter zertrümmern in der Nacht auf Dienstag Glasflaschen und Fenster am und auf dem Sportfeld. Die Polizei ermittelt

Obwohl seit einer Woche der Fußball in Wittgenstein allerorts ruht, gibt es dennoch Ärger beim Landesligisten VfL Bad Berleburg.

Dieser hat jedoch nichts mit dem aussetzenden Spielbetrieb oder abwanderungswilligen Spielern zu tun, sondern dreht sich um das Gelände des Sportplatzes. Dort nämlich wurde offensichtlich am vergangenen Montagabend eingebrochen.

Getränke entwendet und zerstört

Die Küche vor dem eigentlichen Vereinsheim, Lagerraum für Getränke und Speisen, wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag aufgebrochen. Mehrere Getränkekisten wurden entwendet und mutwillig auf der Platzanlage des Vereins zertrümmert. Scherben und Flaschenreste fanden sich am Mittwochmorgen überall auf dem Kunstrasenplatzes des VfL verteilt – etwas Wertvolleres als die besagten Getränke wurde nach jetzigem Kenntnisstand nicht entwendet. Jedoch fand die Polizei auch Einbruchsspuren an der Schiebetür des VfL-Casinos und an der Verkaufshütte der Berleburger. Außerdem sollen auch die Fenster des DLRG-Lagerraums eingeworfen worden sein. Neben der eigentlichen Tat des Einbruchs im Schutze der Nacht schüttelt man beim VfL Bad Berleburg besonders über die mutwillige Zerstörung der Täter den Kopf. Im langfasrigen Kunstrasen sind Scherben nur mühsam aufzulesen.

Kinder und Jugendliche spielen regelmäßig auf dem Gelände, das Verletzungsrisiko hat sich dadurch signifikant erhöht. Dass der Sportplatz durch die marode Zaunanlage und offenstehende Tore jederzeit begehbar ist, tut sein Übriges hinzu.

Da der „Stöppel“ ohnehin abgelegen von der Stadt und dadurch fern von Kontrollfahrten liegt und ohne Probleme zu betreten ist, wurde in den vergangenen Jahren schon häufig auf dem städtischen Gelände eingebrochen.

Zaunanlage gefordert

„Wir halten es für dringend Notwendig, dass eine neue Zaunanlage installiert wird, da es nun schon häufiger zu Vandalismus auf dem Stöppel gekommen ist. Die Stadt Bad Berleburg ist Eigentümer der Fläche und die Thematik wurde auch schon häufig angesprochen. Fälle wie dieser verdeutlichen nochmal, wie wichtig es ist, die Sportanlage zu schützen“, erklärte Johannes Röhl, Vorsitzender der Fußball-Abteilung des VfL Bad Berleburg.

Besonders im Hinblick auf die geplanten Umbau- und Renovierungsarbeiten am Sportfeld der Badestadt wäre es demnach sowohl im Interesse des Vereins als auch der Stadt Bad Berleburg, eine schnelle und effiziente Lösung zu finden.