Doppelte Chance auf der Bezirkssportanlage

Wetten auf Tests des TuS Erndtebrück, der SG Finnentrop/Bamenohl und des FC Arpe/Wormbach? Neuerdings möglich. Wer setzt, sollte das Glossar kennen.

Seit es Sport gibt, hat es auch Wetten auf den Ausgang von Wettbewerben gegeben. Die alten Griechen haben auf Pferderennen gewettet, bezeugt ist das für das Jahr 676 vor Christus bei den Olympischen Spielen. Später wechselte bei Gladiatorenkämpfen der Römer die eine oder andere Sesterze den Besitzer, heute erzielen Anbieter weltweit einen Jahresumsatz von rund einer Billion Euro.

Aber was passiert, wenn – wie jetzt – vergleichsweise wenig stattfindet, auf das man wetten könnte? Der in Deutschland zu den führenden Plattformen zählende Anbieter „Bet and Win“ erweitert offenbar seine Angebotspalette „nach unten“.

Welt-Freundschaftsspiele in Marburg-Michelbach

In der Kategorie „Welt/Klub-Freundschaftsspiele“ waren für den Mittwochabend Einsätze auf das Spiel TSV Michelbach - TuS Erndtebrück möglich, bei dem der Anbieter die Wittgensteiner mit einer Siegquote von 1,5 (15 Euro Auszahlung bei 10 Euro Einsatz) letztlich zurecht in der Favoritenrolle sah. Auch Wetten auf die Partie SG Finnentrop/Bamenohl gegen FC Arpe/Wormbach, Oberliga-Aufsteiger gegen Landesliga-Aufsteiger, waren möglich.

Die Quoten beim Spiel zwischen der SG Finnentrop-Bamenohl und dem FC Arpe/Wormbach. Foto: Screenshot

Das 2,65-fache des Einsatzes erhielten nach dem 2:2 Spieler, die über die „Doppelte Chance“ gegen einen Sieg der SG gesetzt hatten, also auf ein Remis oder einen Gästesieg. Bei dieser Wettart kann man zwei Spielausgänge abdecken, allerdings ist die Quote vergleichsweise niedrig. Vom „Asian Handicap“ bis zur „Zwei-Weg-Wette“ gibt es ein komplexes Glossar für Wetter, das man als abendfüllende Lektüre nutzen kann – oder auch nicht.

Match-Fixing

Unter M gibt es den Begriff Match-Fixing, wo es um die vorsätzliche Anordnung, Handlung oder ein vorsätzliches Versäumnis geht, mit regelwidrig auf das Ergebnis Einfluss genommen wird. Kurz: Um Manipulation.

Grundsätzlich, ohne den eingangs genannten Clubs etwas unterstellen zu wollen: Auch diesen Begriff sollte man vielleicht kennen, wenn es um Wetten auf bedeutungslose Spiele geht, die mit weniger als 100 Zuschauern auf einer Bezirkssportanlage stattfinden; wo teilweise nicht einmal eine Kamera mitläuft. Andererseits: Dass bei derartigen Spielen Wetten möglich sind, dürfte die beteiligten Spieler selbst am meisten wundern. fr

In der Rubrik „Sprache des Sports“ erläutert die WP spezifische Begriffe verschiedener Sportarten.