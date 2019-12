Marburg/Kreuztal. Der Kreuztaler Tim Göckus hat sich bei den Marburg Mercenaries durchgesetzt. Jetzt wurde er zum „Defense Rookie of the year“ bestimmt.

Der kometenhafte Aufstieg des Tim Göckus

Viel besser hätte die erste Saison von Tim Göckus bei den Marburg Mercenaries nicht verlaufen können. Der American Footballer aus Kreuztal stieß mit seinem Team bis in die Playoffs vor, wo er letztendlich an den Dresden Monarchs scheiterte (22:39-Niederlage). „Das war schon wirklich eine tolle erste Saison. Natürlich wären wir gerne in den Playoffs noch weiter gekommen, aber Dresden ist auch eine starke Mannschaft.“

Tim Göckus. Foto: Verein

Bestes Spiel gegen Dresden

Zurückblickend auf sein Debüt-Jahr im deutschen Oberhaus der amerikanischsten aller Sportarten: „Die Partie gegen Dresden war eines meiner besten Spiele in diesem Jahr war. Insgesamt war die Reise nach Dresden sehr besonders, mit Übernachtung und allem. Das hat uns als Mannschaft definitiv zusammengeschweißt“, so Göckus.

Doch neben dem Teamerfolg fuhr Tim Göckus auch einen individuellen Erfolg ein. Er wurde innerhalb seiner Mannschaft als Defensive Rookie of the Year ausgezeichnet. Rookies sind im amerikanischen Sport quasi Neulinge, die ihre erste Saison absolvieren.

German Bowl großes Ziel

„Das ist eine große Ehre für mich und macht mich wirklich stolz. Das zeigt, dass sich meine harte Arbeit gelohnt hat. Ich möchte mich auf diesen Lorbeeren aber nicht ausruhen und weiter an meinem Spiel arbeiten, um noch besser zu werden.“ Sein Aufstieg in diesem Jahr ist kometenhaft. Tim Göckus startete in jedem Spiel und entwickelte sich schnell zu einem festen Bestandteil der Marburger Defensive.

„Auch unsere Coaches haben gesagt, dass ich eine sehr gute Entwicklung genommen habe und innerhalb der Saison einen großen Sprung gemacht habe“, blickt der Ex-Sentinel zurück. Vor allem die viele Spielpraxis in der Bundesliga tat ihm gut. Dazu kommt die jahrelange Erfahrung des Coaching Staffs, die zum Teil auch aus Übersee kommen.

Verletzungsfrei durch die Saison

Ein weiterer wichtiger Faktor für den Siegerländer war, dass er verletzungsfrei durch die Saison kam. Für einen Footballer keine Selbstverständlichkeit, gehören - teils auch schlimmere - Verletzungen leider zur Tagesordnung in diesem Sport.

Für das neue Jahr und damit seine zweite Saison hat sich der Kreuztaler einiges vorgenommen. Mit den Marburg Mercenaries soll der nächste Schritt gelingen. Das heißt, am besten der Einzug in den „German Bowl“, das Finale um die Deutsche Meisterschaft. „Für mich persönlich gilt es vor allem, weiter an meinen Reads zu arbeiten. Als Linebacker muss ich den Spielzug schnell lesen und erkennen können.

Intensives Video-Studium

Seine Trainer meinen, seine Reads seien schon sehr gut, den einen Moment des Zögerns müsse er aber noch ablegen. „Wenn ich das schaffe, kann ich die Tackles noch früher machen. Und dafür heißt es, weiterhin Extraschichten zu schieben, um weiter Kraft und Schnelligkeit aufzubauen“, hat sich Tim Göckus vorgenommen, alles für eine weitere Steigerung zu tun.

Neben dem eigentlichen Training gehört auch Videostudium dazu, wie Göckus berichtet: „Ich habe genau hin geschaut. So sieht man einfach, wie man sich am Feld bewegt und wo die einzelnen Fehler waren.“ Er beschränkt sich beim Video-Studium nicht auf die eigene Leistung. Ich beobachte auch die Mitspieler. Was machen die anders als ich, was kann ich mir davon abschauen.“ Hinzu kommen die Video-Aufnahmen aus der National Football League (NFL) in den USA. „Hier habe ich stark die Verteidiger im Blick und sehe mir an, wie die Profis sich verhalten“, ist von denen eine Menge zu lernen.

Schritt nicht bereut

Tim Göckus bereut den Schritt, den er vor ziemlich genau einem Jahr gemacht hat, nicht: „Ich hätte mich vielleicht sogar noch etwas früher trauen können. Es war richtig, diesen Sprung zu machen und vielleicht folgen ja in den nächsten Jahren weitere Sentinels-Spieler“, ermuntert er die alten Kollegen, es ihm nachzumachen.