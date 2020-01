Der „Hexer“ zaubert beim Neujahrsturnier des SV Schameder

„Dynamo Tresen wird Deutscher Meister und wir holen den Pokal“, schallte es am vergangenen Samstagabend lautstark und in Dauerschleife durch die Mehrzweckhalle in Birkelbach. Soeben hatte Dynamo-Kicker in einem an Spannung nicht zu überbietenden Endspiel gegen die erste Mannschaft von den Hüttendogs durchgesetzt und sich den Sieg beim traditionellen Thekenturnier des SV Schameder gesichert. Nach zwölf rassigen Minuten auf dem Hallenparkett stand es durch Treffer von Robin Hoffmann und Marc Koch 1:1. Das Neunmeterschießen musste also den Sieger bringen – wie schon in beiden Halbfinals.

In dieser Disziplin haben die „Tresener“ einen besonderen, großen Vorteil: Im Tor steht seit Jahren „der Hexer“. Namentlich versteckt sich hinter diesem Pseudonym Rene Schlabach, der als ehemaliger Handballtorhüter auf die kleinen Hallentore kaum zu überwinden ist.

Hallenturniere in Wittgenstein 1 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 1 Bewertung

4 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

7 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

10 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

15 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

17 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

18 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

19 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

20 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

21 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

22 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

23 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

24 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

25 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

26 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

27 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

28 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

29 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

30 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

31 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

32 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

33 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

34 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

35 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

36 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

37 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

38 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

39 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

40 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

41 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

42 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

43 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

44 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

45 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

46 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

47 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

48 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Schon im Semifinale gegen die Bernasienensennenhunde hatte er gleich drei Neunmeter pariert. Mit katzenhaften Reflexen und Sprüngen in den Spagat, die sich in den Handballtoren als probates Mittel gegen flache Schüsse erwiesen, trieb er die Gegner zur Weißglut.

Im Endspiel kam zwar nur noch eine weitere Parade hinzu, aber die reichte. Daniel Höse bestrafte den Fehlschuss von Marc Koch und Robin Hoffmann vollstreckte schließlich zum Turniersieg für Dynamo – und eröffnete so die Party des singenden und tanzenden, schwarz gekleideten Männer-Chores.

Die Meisterschaft muss warten, doch den Pokal hat Dynamo zumindest gesichert, zum zweiten Mal in Folge. Die junge Mannschaft der Hüttendogs musste sich also mit Platz zwei begnügen. Im Shootout um Platz drei setzte sich zudem die Mannschaft von Neunzehn 69 gegen die Bernasienensennenhunde durch, die dringend etwas an ihrer Neunmeterbilanz schrauben sollten. „Jetzt geht’s auf die Burg feiern. Mir tut alles weh. Damit war heute nicht zu rechnen, wir sind immerhin seit 10 Uhr in der Halle“, verkündete ein freudestrahlender Daniel Höse von Dynamo Tresen nach dem obligatorischen Siegerfoto.

Rangelei trübt das Gesamtbild nicht

Doch nicht nur Höse konnte mit dem Fußball-Wochenende in Birkelbach zufrieden sein. Auch die Veranstalter des SV Schameder sahen einmal mehr ein gut durchgeplantes, überwiegend faires und qualitativ meist hochwertiges Hobbyturnier, bei dem es allerdings zwischendurch auch zu ein, zwei Rangeleien kam.

„Astrein“, lautet das Urteil von Hanjörg Dreisbach, Vorsitzender des SV, nach der Siegerehrung über das ausgerichtete Thekenturnier. Den Pokal, das konnte man durch die ganze Halle schließlich hören, hatte am Ende eben Dynamo Tresen.