Daniel Gora vom FC Ederbergland zum VfL Biedenkopf

Der ehemalige Top-Stürmer des VfL Bad Berleburg, Daniel Gora, wechselt mit sofortiger Wirkung zum VfL Biedenkopf.

64 Tore in 112 Spielen

Der 27-Jährige, der 2014 mit dem VfL in die Landesliga aufstieg und seit 2015/16 beim FC Ederbergland in der Hessenliga aktiv war, schließt sich nun also dem Siebtligisten in der Gruppenliga an. „Er verlässt den Verein auf eigenen Wunsch. Er sehe für sich keine Perspektive mehr für einen Einsatz in der ersten Mannschaft“, heißt es auf der Vereins-Homepage der Ederbergländer.

In 112 Einsätzen für den FC Ederbergland gelangen Gora, in der ersten oder zweiten Mannschaft, immerhin 64 Tore. Unter Neu-Trainer Stefan Trevisi kam der Pole in dieser Spielzeit allerdings nur noch zu vier Einsätzen in der Hessenliga.