Coronavirus: Wittgensteiner Tanzmatinee nun doch abgesagt

Bad Laasphe. Traurige Nachricht für die Wittgensteiner Gruppen: Die Tanzmatinee am Sonntag fällt aus. Im Gespräch ist ein Nachholtermin im Herbst.

Die rasante Ausbreitung des Coronavirus und die daraus resultierenden Risiken haben den Turnbezirk Wittgenstein nun doch zu einer Absage der Tanzmatinee in Bad Laasphe gezwungen, auch wenn es sich bei maximal 500 Sportlern und Zuschauern nur um eine mittelgroße Veranstaltung handelt. Die Veranstaltung war für den kommenden Sonntag in Bad Laasphe geplant. Noch am Montag war ein Festhalten an dem Termin geplant, doch die aktuellen Entwicklungen sorgten für ein Umdenken.

„Überall gibt es Verdachtsfälle und in Biedenkopf sind es drei bestätigte Fälle. Im Gymnasium sind sämtliche Sportveranstaltungen abgesagt worden“, sagt die Cheforganisatorin Mandy Erbau vom TV Arfeld. „Es geht einfach um die Sicherheit. Wir wollen auch nicht den Schwarzen Peter haben, wenn nachher irgendwas ist“, sagt Erbau. Ohnehin hätte es nur noch ein reduziertes Programm gegeben: „Die Gruppen sind ohnehin schon immer skeptischer geworden und haben teilweise abgesagt.“ Für die Tanzgruppen fällt übrigens auch der Osterpokal im DTB-Dance, der für den 21. März in Witten geplant war, definitiv aus.

Nachholtermin womöglich im Herbst

Über 20 Auftritte waren in der Dreifachturnhalle geplant. Um nach monatelangem Üben doch noch die Tänze – die vielfach noch nirgends aufgeführt wurden – doch noch präsentieren zu können, ist ein Ausweichtermin im Herbst geplant, sofern die Situation dies zulässt.