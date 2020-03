Aktuell ruht in den heimischen Fußballligen bekanntermaßen wegen des Coronavirus der Ball. Doch wie geht es überhaupt weiter? Jüngst betonte der Kreisvorsitzende Marco Michel (Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen), dass eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs vorerst ebenso undenkbar sei wie die Durchführung von Auf- und Abstiegsregeln im Falle eines Saisonabbruchs.

Doch wie sieht es mit einer Verlängerung der Saison in den Juni oder gar Juli hinein aus? „Das ist keine so große Hürde“, urteilt der Vorsitzende des Kreisfußballausschusses, Jürgen Gieseler, und verweist hinsichtlich möglicher Probleme bei den Sommertransfers auf die Satzung des Westdeutschen Fußballverbandes, die in diesem Fall greife. Dort heißt es im Punkt „D-Spielordnung“ im Paragrafen 18, dass Spieler, die im Sommer den Verein wechseln wollen, für etwaige Entscheidungsspiele, die nach dem Stichtag der Abmeldung am 30. Juni stattfinden, noch spielberechtigt seien. Diese müssten sich nur innerhalb von fünf Tagen nach dem letzten Spiel des Wettbewerbs offiziell abmelden. Sonstige Regelungen wie die Dauer der Saisonverlängerung sind dort allerdings nicht festgehalten. Gieseler selber glaubt allerdings nicht daran, dass diese Variante eintritt, verweist jedoch auch darauf, dass er da sowieso kein Mitspracherecht habe. Eine Entscheidung seitens des Verbandes, wie es nun weitergeht, erwartet er spätestens in der Woche vor dem 19. April – bis dahin war die erste Spielaussetzung terminiert. Wir haben mit betroffenen Wittgensteiner Vereinen die Modelle diskutiert.

VfL Bad Berleburg

Holger Lerch (Foto) befindet sich bei den Odebornstädtern in der Landesliga sowieso in einer delikaten Situation. Der Sportliche Leiter des VfL ist ab dem 1. Juli in derselben Position beim Oberligisten TuS Erndtebrück tätig, die genau wie sein jetziger Verein auf einem Abstiegsrang stehen.

Holger Lerch (2. v. r.) will beim VfL Bad Berleburg ein bestelltes Feld hinterlassen und hofft auf ein reguläres Ende der Saison in der Landesliga. Foto: Florian Runte

„Ich will beim VfL Bad Berleburg ein bestelltes Feld hinterlassen, das gehört sich einfach so“, urteil Lerch, der derzeit allerdings nicht glaubt, dass die Saison ordnungsgemäß zu Ende gebracht werde. Überhaupt hatten im Verein sowieso schon die meisten damit gerechnet, dass sich wohl weder im März noch im April, vielleicht sogar im Mai nichts an der Spielpause ändern würde. Eine Fortsetzung im Juni, geschweige denn im Juli ist für Lerch sehr schwer vorstellbar – trotz der Regelungen des Verbandes.

Für die Transferplanungen der Saison 2020/21 hat die Entscheidung des Verbandes durchaus große Bedeutung, denn für potenzielle Neuzugänge – besonders jene aus überkreislichen Gebieten – spielt es schon eine Rolle, ob der VfL zukünftig Landes- oder Bezirksliga spielen würde.

„Bei einer Annullierung der Saison wird es wohl keine Auf- und Absteiger geben, wovon wir natürlich profitieren würden, obwohl wir alle im Verein den Klassenerhalt aus eigener, sportlicher Kraft schaffen möchten und diesen nicht am Grünen Tisch holen wollen“, so Lerch mit dem Verweis darauf, dass die Qualität der Mannschaft dafür definitiv vorhanden sei. Für ihn persönlich wäre ein Saisonabbruch „ein doofes Ende“, da die Saison dann so abrupt beendet wäre, ganz ohne Emotionen eines Saisonabschlusses. „Wir können das aber nicht beeinflussen und werden es annehmen, wie es beschlossen wird.“



Sportfreunde Birkelbach

In einer ähnlichen Lage befinden sich auch die Sportfreunde Birkelbach – allerdings gleich doppelt. Denn sowohl die 1. Mannschaft in der Bezirksliga 4 als auch das Reserveteam in der Kreisliga B2 stehen relativ weit abgeschlagen auf einem Abstiegsrang.

Carsten Roth, Trainer der SF Birkelbach, vertraut dem Verband, eine richtige Entscheidung zu treffen, und gönnt „souveränen Tabellenführern“ wie dem SV Feudingen den Aufstieg. Foto: Florian Runte

Die „Erste“ trennen zehn Punkte vom rettenden Ufer und war eigentlich von den meisten Beobachtern sowieso schon abgeschrieben worden – Ligaabbruch hin oder her. SFB-Trainer Carsten Roth (Foto) gibt sich dieser Tage zurückhaltend und pragmatisch: „Wir haben über mögliche Szenarien im Verein noch überhaupt nicht gesprochen, weil wir einfach glauben, dass der Verband die Lage ausführlich analysieren und letztlich eine Entscheidung treffen wird. Dass mit dieser nicht alle Teams gleichwertig zufrieden sein werden, dürfte ja wohl allen Beteiligten klar sein, da man einfach nicht alle Eventualitäten berücksichtigen kann.“ Das Modell, das teilweise durch die Gazetten oder Whatsapp-Chats geistert, dass die Hinrundetabelle als Maßstab genommen werden sollte, hält Roth für nicht praktikabel. „Wir haben im Jahr 2020 in zwei Spielen schon so viele Punkte geholt wie in der ersten Halbserie, aber es geht generell darum, dass viele Teams in der Winterpause geackert und viel investiert haben, das würde man den Mannschaften einfach nehmen.“

Müsste er spekulieren, hielte er auch eine Fortsetzung der Saison im Juni oder gar im Juli für nicht realisierbar. Das würde nämlich mit den privaten Sommerplanungen der Spieler oder Trainer kollidieren, wie Roth, der aktuell als Polizist in permanenter Rufbereitschaft steht, aus eigener Erfahrung zu berichten weiß. Die Abbruch-Variante würde er nur befürworten, wenn bisher „souveräne Tabellenführer wie der SV Feudingen“ aufsteigen dürften, die dann feststehenden Absteiger allerdings in der Liga blieben.

Kreisliga B2

Diese Worte von Roth dürften beim Feudinger Tabellenführer der Kreisliga B2 für Zustimmung stoßen. Doch dort würden die Verantwortlichen die Saison am liebsten einfach zu Ende spielen, auch wenn das viele englische Wochen im Mai oder Juni bedeuten würde.

„Wenn es einen Saisonabbruch geben würde und niemand aufsteigt, würde unsere geleistete Arbeit ohne Lohn bleiben“, erklärt SVF-Trainer Sascha Schwarz (Foto), der allerdings auch einen kampflosen Aufstieg als sonderbar empfinden würde. „Natürlich würden wir diesen annehmen, dann wäre das Jahr nicht umsonst gewesen, aber zu einer Meisterschaft gehören einfach Emotionen, die in diesem Fall völlig ausbleiben würden.“

Beim Tabellenzweiten der SG Laasphe/Niederlaasphe (vier Punkte hinter Feudingen) hält der Spielausschussobmann René Seiferth das Szenario eines Saisonabbruchs für sinnvoll. „Natürlich bin ich in dieser Hinsicht befangen, aber wir hatten schon einen guten Lauf und haben Feudingen immerhin zweimal geschlagen, daher wäre es sicherlich nochmal spannend geworden.“ Einen Auf- oder, im Falle der eigenen Reserve in der Kreisliga C2, die dort Tabellenletzter ist, einen Abstieg ohne sportlichen Wettkampf sieht Seiferth kritisch: „Was ist ein solcher denn schon wert, wenn man ihn nicht sportlich errungen oder eben verpasst hat?“.

Immerhin in einem Punkt sind sich Schwarz und Seiferth einig: Man wird es nicht allen recht machen können.