CCS spielt auf Asche am Haardter Berg

Im Stadtgebiet Siegen wird neben der „Södde-Arena“ in Meiswinkel nur noch auf einem Hartplatz um Punkte gespielt: Auf dem Aschenplatz am Haardter Berg in Weidenau.

Der Platz war früher die Heimspielstätte des SC Hüttental, der es immerhin bis in die Bezirksliga gebracht. Heute kickt dort der Multikulti-Verein CCS Siegerland in der Kreisliga C.