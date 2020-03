Fellinghausen. Der TuS Fellinghausen blickt 2020 auf sein 100-jähriges Bestehen zurück. Am Rande der Jahreshauptversammlung sprachen wir mit dem ersten Vorsitzenden des „Jubilars“, Carlo Affronti.





Wo sehen Sie Ihren Verein im Jubiläumsjahr, wie ist er aufgestellt, als Sportverein, als Mehrspartenverein, als klassischer Turnverein?

Carlo Affronti: Auf alle Fälle weit vorne. Wir sind ein Breitensportverein. Wir haben ein breit gefächertes Spektrum an Sportangeboten, vom Trampolin bis zum Ballsport, wo wir sehr gut aufgestellt sind. Aber auch an uns geht die Sache mit dem Ehrenamt nicht spurlos vorbei. Da muss es mehr Leute geben, die sich bereit erklären, einer größeren Sache, wie ich das immer gerne nenne, zu dienen. Wir haben momentan Engpässe bei den Übungsstunden. Die, die wir besetzt haben, sind qualitativ gut besetzt. Wir haben aber wenig Spielraum, um neue Angebote zu platzieren, um andere Altersgruppen zu bedienen.







Marlies Klaas, Wolfram Bosch (Mi.) und Carlo Affronti mit dem über 250 Seiten dicken Buch zum Jubiläum. Foto: Carsten Loos

Mit anderen Worten, Sie haben mehr Ideen als Menschen?

Definitiv. Ideen sind genügend da. Wir arbeiten am Thema Inklusion. Da möchten wir Kindern mit Behinderungen die Möglichkeit geben, Sport zu treiben. Erst unter sich, dann möchten wir, dass sie in die normalen Übungsstunden hinein kommen. Das ist aber Zukunftsmusik. Aktuell ist die Manpower nicht da, um neue Projekte zu etablieren. Seit 2016 haben wir die Selbstverteidigung ins Boot geholt und eine Kindergruppe ins Leben gerufen. Es fehlt auch in der tatkräftigen Unterstützung im Vorstand selbst. Wir können sagen, wir haben den Generationswechsel fast komplettiert, noch nicht zu 100 Prozent, aber wir arbeiten daran und suchen noch helfende Hände.





Wie sieht es bei der Mitgliederentwicklung aus?

Die stagniert. Wir haben aktuell 725 Mitglieder. Wir haben relativ viele passive Mitglieder. Viele alte Menschen sind bei uns im Verein, die ihren Sport nicht mehr ausüben, aber passiv nach wie vor dabei sind. Geschätzt müssten es so um 250 Mitglieder sein, die aktiv Sport machen.





Wo drückt Ihren Verein der Sport-Schuh am meisten?

Definitiv bei den Übungsleitern. Unsere Abteilungen, die seit Jahrzehnten etabliert sind, sind Selbstläufer; die organisieren sich selbst. Sportlich drückt der Schuh eigentlich nirgends. Wir haben natürlich Nachwuchsprobleme. Das ist aber dem geschuldet, dass wir dort nicht entsprechende Angebote für die Jugend anbieten können. Im Handball haben wir jetzt eine Spielgemeinschaft gemacht mit Littfeld, Eichen und Ferndorf, damit wir dort Kinder gemeinsam bündeln. Es klemmt primär in der Jugendarbeit, nicht nur bei uns, sondern überall. Aber es liegt eigentlich nur an den Übungsleitern, dass sich jemand bereit erklärt, eine Gruppe zu übernehmen und aufzubauen.





Siegen-Wittgenstein Das ist Carlo Affronti Carlo Affronti wurde vor 37 Jahre geboren, wuchs in Kredenbach auf und wohnt in Buschhütten. Der Anlagenmechaniker ist verheiratet und zweifacher Vater („Natürlich Mitglied im TuS Fellinghausen“). Seit 2014 ist er erster Vorsitzender des TuS Fellinghausen und aktiver Spieler in der Basketballabteilung des Vereins.

Ist es ein Zeichen der Moderne, dass der Vorsitzende eines traditionellen Turnvereins aus der Basketball-Abteilung kommt?

Ich bin in das Amt gerutscht mit der Prämisse, dass nicht so viel zu tun ist. Damals war ich noch ziemlich naiv und habe das blauäugig geglaubt (lacht). Nein, Spaß beiseite, meine Vorgängerin Angelika Rosenow hat mir damals gesagt, es ist Zeit für etwas Neues, wir müssten im 21. Jahrhundert ankommen als Sportverein. Ironischerweise habe ich den Posten angenommen, um meinen Sport Basketball weiter in Fellinghausen zu machen. Die Ironie ist, dass dafür nicht mehr so viel Zeit ist. Aber ich tue das für meine Jungs und für meinen Verein. Wir haben ein familiäres Umfeld, ich gehe hier schon ewig ein und aus. Man ist hier wahrhaftig zu Hause.





Werfen Sie doch bitte noch einen Blick voraus in das Jubiläumsjahr.

Wir haben den „Fellinghausener Festabend“ am 25. April, der uns am Herzen liegt. In gemütlicher Atmosphäre, traditionell schon ein bisschen, aber auch dort Modernes und Altbewährtes miteinander kombiniert. Das Dorffest am 12. September gab es schon mal vor ein paar Jahren. Der Plan ist, bei der Dorf-Olympiade ganz Fellinghausen in Beschlag zu nehmen. Hauptsache, das ganze Dorf ist auf den Beinen und überall in Bewegung.



Zum Geburtstag gibt es üblicherweise Geschenke. Was wünscht sich ein Verein wie der TuS Fellinghausen zum Hundertsten?

Ein Stück weit die gute, alte Zeit, dass man Abteilungs-übergreifend die Menschen kennt. Ich möchte gerne wieder dahin kommen, dass man sagt, lass´ uns was machen, und alle sagen, klasse Idee, komm´ wir machen.