Die Rückserie in der Fußball-Bezirksliga beginnt mit gleich drei Siegerländer Duellen.

SV Fortuna Freudenberg - 1. FC Türk Geisweid. Als Sechster ging die Fortuna zur Liga-Halbzeit durchs Ziel. „Die Jungs haben eine gute Entwicklung genommen. Wir hatten nur gegen die Mannschaften, die vor uns stehen, das Nachsehen. Da fehlt uns noch die Cleverness und Erfahrung. Aber wir haben uns auch in Sachen Konstanz in den Leistungen verbessert“, zieht Freudenbergs Trainer Dominic Solms ein positives Fazit. „Türk Geisweid hat gute Einzelspieler. Ihnen fehlt aber noch der Zusammenhalt“, schätzt der Trainer den Gegner ein. Das Hinspiel gewann Freudenberg knapp mit 3:2. Auf ähnliche Spannung hofft Türk Geisweids Trainer Selimbey Öztürk: „Dort ist sicher etwas zu holen. Wir wollen das Maximum erreichen. Aber die Mentalität muss in meiner Mannschaft stimmten“, sagt er. Mit nur acht Zählern steht der Aufsteiger auf dem ersten Abstiegsplatz, den sie noch vor der Winterpause verlassen wollen. „Wir wurden in vielen Spielen unter Wert geschlagen, mussten zumeist auswärts ran. Insgesamt haben wir in machen Situation zu viel Naivität an den Tag gelegt“, hofft Öztürk auf die Wende.

Der TSV Weißtal will auch gegen Altenhof wieder jubeln. Foto: lgr

TSV Weißtal – FC Altenhof. An den lockeren 2:0-Auswärtssieg im Hinspiel in Altenhof denken die Weißtaler gerne zurück. Doch der Spitzenreiter agierte in den letzten Spielen wenig leichtfüßig. Zu allem Überfluss setzte es eine überraschende Niederlage gegen Hünsborn II. Verfolger Kierspe wird auf der Lauer sein, sollte der TSV erneut Punkte liegen lassen. „Wir haben unsere PS nicht auf den Platz bekommen und können besser spielen. Nun müssen wir viel investieren, um gegen Altenhof als Sieger vom Platz gehen zu können“, unterschätzt Konstantin „Konni“ Volz den gegen den Abstieg kämpfenden Kontrahenten keineswegs. Insgesamt stellte den Weißtaler Spielertrainer der bisherige Verlauf der Saison aber zufrieden. Platz eins nach 14 Spielen nennt er „herausragend“.

SpVgg. Neunkirchen – SuS Niederschelden. Am letzten Vorrundenspieltag rettete sich Neunkirchen über den Strich. Mit elf Punkten ist der Aufsteiger Zwölfter. Ein Manko sind die 40 Gegentore. „Daran müssen wir arbeiten. Wir haben auch 21 Tore geschossen und in einigen Partien Chancen für drei Spiele liegen lassen. Wenn man gegen die Top-Teams mithält, zeigt das schon das Potenzial auf“, ist SpVgg-Trainer Isni Balijaj letztlich zufrieden. „Gegen Niederschelden wird das schon schwierig genug“, weiß er. Die beiden Teams trafen bereits zweimal aufeinander und beide Male gewann der SuS deutlich: Im Hinspiel (5:1) und im Kreispokal (3:0). „Das zählt aber nicht mehr“, wiegelt Niederscheldens Coach Andreas Wieczorek ab. „Wir wissen um die Stärken des Gegners. Sie sind in der Bezirksliga angekommen und werden selbstbewusst auftreten“, meint er. Das SuS-Team spielte eine durchschnittliche Hinrunde. „Zum einen haben wir unnötig Punkte liegen lassen, zum anderen gute Spiele wir zuletzt gegen Kierspe gezeigt. Ich erhoffe mir für die Rückrunde mehr Konstanz. Aber wichtiger ist mir, dass sich einzelne Spieler Schritt für Schritt weiterentwickeln“, so Wieczorek.

Der FC Eiserfeld (rote Trikots) will sich vom SV Germania Salchendorf nicht aufhalten lassen. Foto: Rene Traut

FC Eiserfeld – SV Germania Salchendorf. Mit neuem Trainer startete Eiserfeld in die Saison, holte in den ersten beiden Partien nur einen Punkte und startete danach eine Serie von fünf Siegen in Folge. Jan Fünfsinns Elf schaffte den zudem den Pokal-Coup gegen die Sportfreunde Siegen, zahlte dafür aber einen hohen Preise. Sie wurden danach regelrecht vom Verletzungspech verfolgt. Bis zu acht Stammkräfte mussten ersetzt werden, was sich dann auch in den Ergebnissen widerspiegelte. „Dies kann kein Bezirksliga-Team auffangen. Wir haben fußballerisch einige Dinge verändert, deshalb sind wir zufrieden. Auch wenn wir den einen oder anderen Punkt mehr haben könnten“, sagt der Eiserfelder Übungsleiter, dessen Team die Hinrunde auf Platz acht abschloss. Gegen Salchendorf ist durch die 3:4-Hinspielniederlage noch eine Rechnung offen: „Wenn wir von der ersten Minute an dagegen halten, sind wir ekelig zu bespielen. Wir wollen sie schon ärgern“, so Fünfsinns Ansage. Seine Devise ist ohnehin neben einer starken Abwehr auch das Agieren auf dem Feld. Trotz einer langen Verletztenliste. „Wir haben auch keine zwei Spiele mit derselben Formation spielen können. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau, dafür hat man einen breiten Kader“, meint Germania-Coach Thomas Scherzer, dessen Team sich auf Rang fünf in Schlagdistanz nach oben befindet.