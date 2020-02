Die Zuversicht ist spürbar bei den Fußballerinnen des SV Oberes Banfetal. Mit 18 Trainingseinheiten, zwei Hallenturnieren und einem Testspiel haben sie sich auf die Rückrunde in der Frauen-Kreisliga vorbereitet. Die beginnt am Sonntag (17 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die Sportfreunde Siegen II. „Durchschnittlich waren immer zehn Spielerinnen da. Damit hätte ich bei einer Wintervorbereitung nicht gerechnet“, ist SVO-Trainer Tobias Reuter positiv überrascht.

Weil der langjährige Trainer Joachim Dreisbach wegen privater Angelegenheiten derzeit pausieren muss, hat der Vorsitzende im September gemeinsam mit dem früheren Mittelfeldstrategen Sebastian Kuhmichel die Vertretung übernommen. Frauenfußball ist, wenn man so will, also nun Chefsache beim SVO. „Ich habe erst nur ein Training vertretungsweise übernommen, habe aber auch Spaß daran gehabt“, erklärt Reuter, wie es dazu gekommen ist.

Kira Wammich vom SV Oberes Banfetal freut sich nach ihrem Tor bei der Hallenkreismeisterschaft des Fußballkreises Siegen-Wittgenstein im Spiel gegen den SV Schameder. Mit ihren Teamkollegen will sie nun auch „draußen“ möglichst viele Tore bejubeln. Foto: Florian Runte

Mit Kuhmichel hat er den Fokus in den vergangenen Wochen noch etwas mehr als üblich in einer Vorbereitung auf die Fitness gelegt. „Uns ist oft nach der 60. Minute die Luft ausgegangen“, begründet Reuter. Wer fit ist, kann konzentriert und technisch sauber spielen – und abschließen. Auch hier blieb Luft nach oben. „Der Einsatz und die Trainingsbeteiligung in der Hinrunde haben gestimmt. Aber wir hatten das Manko, dass wir oft keine Tore geschossen haben“, ist Reuter mit den Resultaten nur teilweise zufrieden. Fünf Siege und drei Remis gab es in 18 Partien, was Platz acht unter 14 Teams bedeutet. „Die Unentschieden waren Spiele, wo ich nachher gesagt habe: ,Hier hätten wir eigentlich gewinnen müssen’.“

Einige Spielerinnen beordert Reuter nun auf andere Positionen, um dort ihr Können zu testen. Dazu gibt es drei Rückkehrerinnen, die ihm Wechseloptionen und ein wenig Konkurrenzkampf bescheren. Katharina Klaus kehrt nach einem Jahr vom SV Schameder zurück. „Sie könnte für uns der Motor im Mittelfeld werden“, hofft Reuter darauf, dass die 20-Jährige ihre Erfahrung aus den höheren Ligen gewinnbringend einbringt. Nach einer Verletzungspause ist Ann-Sophie Blecher wieder dabei, dazu schnürt Janine Schmidt nach einer Auszeit wieder die Fußballschuhe.

Trainingsinhalte werden umgesetzt

Die Resultate werden auch weiter nicht das einzige Maß der Dinge sein für die Mannschaft, die sich nicht nur Hessel- und Fischelbach, sondern auch aus Banfe, Breidenstein, Achenbach oder Biedenkopf rekrutiert. Mehr Punkte sollen es nach Möglichkeit dennoch werden.

Die Zuversicht ist da, wie Reuter betont: „Die Vorbereitung hat die Mannschaft vorangebracht. Im Freundschaftsspiel gegen Gansbachtal II wurde das Training sehr gut umgesetzt. Wir hatten Passstafetten drin, die mich überrascht haben.“ Auch bei den Hallenturnieren in Feudingen und bei der Kreismeisterschaft in Netphen, wo der SVO ein Remis gegen Schameder schaffte, präsentierte sich die Mannschaft ordentlich.