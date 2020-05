Bad Berleburg gibt grünes Licht für den Schießsport

Bad Berleburg. Die Stadt Bad Berleburg hält die Wiederaufnahme des Schießsports für denkbar und umsetzbar, verweist aber auf einige Auflagen.

Die Stadt Bad Berleburg hat in einer Videokonferenz mit Vereinsvertretern darüber gesprochen, was während der Coronavirus-Pandemie laut der aktuellen Verordnungen des Landes möglich ist. Die Sportstätten sollen in enger Abstimmung mit den Vereinen nach und nach wieder geöffnet werden – ab Montag, 18. Mai. Explizit wurde auch darüber gesprochen, ob der Schießsport wieder erlaubt ist.

Grundsätzlich ist dies durchaus möglich, vorausgesetzt, dass die geltenden Hygieneregeln und der Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Sollte es nötig sein, diesen Abstand kurzzeitig zu verringern, muss eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden, wie Bürgermeister Bernd Fuhrmann und die Mitglieder der Verwaltung klarstellten.

Empfehlungen des Deutscher Schützenbund

Der Deutsche Schützenbund verweist in seinen sportartspezifischen Übergangsregelungen darauf, dass das Herstellen der Abstände einfach und wirkungsvoll durch das Freilassen von einem oder zwei Schützenständen bzw. Scheiben auf der Sportanlage sichergestellt werden kann. Der DSB empfiehlt außerdem, Trainingsgruppen vorübergehend zu verkleinern.

Ansonsten gilt das, was aktuell überall gilt, Hygieneregeln sind einzuhalten, außerdem wird auf die zehn Leitplanken des DOSB verwiesen – Umkleiden sollen also geschlossen bleiben, der Gastronomie in den Vereinsheimen soll geschlossen bleiben und der gesellige Teil nach dem Training entfallen.