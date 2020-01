Start ins Vorbereitungs-Programm nach der Winterpause beim 1. FC Kaan-Marienborn. Viel Laufarbeit steht in der ersten Woche an.

Kaan-Marienborn. 20 Akteure begrüßte Trainer Tobias Wurm am Montagabend zur ersten Trainingseinheit des Fußball-Oberligisten1. FC Kaan-Marienborn im neuen Jahr.

Auch Käner starten ins neue Jahr

Auch im Breitenbachtal ging gestern Abend die erste Trainingseinheit der Winter-Vorbereitung über die Bühne. Die Oberliga-Kicker des 1. FC Kaan-Marienborn beendeten die Winterpause. „Der Platz ist schön grün, das wollen wir möglichst lange so sehen“, lächelt Trainer Tobias Wurm, der natürlich aus eigener Erfahrung weiß, dass sich die Wetterverhältnisse in unseren Breiten schnell ändern können.

16 Feldspieler des Kaders plus A-Jugend-Spieler Jakob König sowie die beiden Torhüter Niklas Brammen und Christian Bölker nahmen die Arbeit auf, Rekonvaleszent Toni Gänge arbeitete mit den Physiotherapeuten André Schrichten und Jose-Luis Otero, den Urlaub um einen Tag verlängern Tobias Wieschhaus und Lukas Duda.

Veränderungen noch möglich

Ob alles so an Bord bleiben wird, darauf mochte sich der Coach am Abend nicht festlegen: „Vielleicht tut sich personell noch was - womöglich in beiden Richtungen“, so Wurm. Der sportliche Leiter Jochen Trilling sei immer in dieser Sache „am Ball“, halte die Augen auf. Immerhin sei nach den finanziellen Problemen in Herne, Wuppertal und anderswo der Markt ja durchaus interessant.

Namen derjenigen, die sich möglicherweise nach anderen Ufern umsehen, mochte der Trainer aber auch nicht nennen.

Die Aussichten für die am 9. Februar mit der Partie bei Aufstiegsanwärter RSV Meinerzhagen beginnende Restsaison beschreibt Wurm durchaus als positiv. „Die letzten Wochen der Hinrunde haben gezeigt, dass wir uns stabilisiert haben“, so Wurm. „Das gilt es nun weiter zu vertiefen.“ Vor allem in der Defensive. Da wurmen ihn die 28 kassierten Gegentore aus den ersten 18 Saisonspielen schon gehörig.

Wiedersehen mit Nehrbauer

Um die positiven Eindrücke der letzten Wochen im alten Jahr mit Beginn des neuen zu vertiefen, steht auch eine Art Trainingslager auf dem Vorbereitungsprogramm. Drei Tage Bonn stehen zwischen dem 17. und 19. Januar auf dem Plan, wo man gemeinsam mit dem Regionalligisten und Ex-Trainer Thorsten Nehrbauer auch in Sachen Testspiel tätig sein wird. Weitere Spiele sind für den 25. Januar (gegen Düren 99), den 29. Januar (gegen Bezirksliga-Tabellenführer Ottfingen) und den 2. Februar (gegen Westfallenliga-Spitzenreiter Finnentrop-Bamenohl) terminiert.

Kein Zuckerschlecken

Zunächst geht es in dieser Woche vorrangig um Laufarbeit. „Das kenne ich aus meiner aktiven Zeit, da ist man auf den Trainer schon mal nicht gut zu sprechen“, weiß Tobias Wurm, dass Vorbereitung eben kein Zuckerschlecken ist. Unvorbereitet aber kamen die Spieler nicht auf den Trainingsplatz. „Alle haben ihre Hausaufgaben in der letzten Woche vor dem Trainingsstart erledigt“, hatte Wurm natürlich die Kontrolle über die Lauftätigkeit seiner Akteure. Die Technik macht’s möglich.

Und die Ziele? Natürlich will der FCK seine Leistungen stabilisieren, um dann noch möglichst weit in der Tabelle nach oben zu klettern.