Auch am Pulverwald geht Blick nach Hombruch

Erndtebrück Die Zukunft des Fußball-Westfalenligisten Hombrucher SV bestimmt die Schlagzeilen. Dieses Gefühl hat Erndtebrück-Trainer Müller.

Erndtebrück. Für den Paukenschlag noch kurz vor dem Feuerwerk zum neuen Jahr hat in der Fußball-Westfalenliga der Hombrucher SV gesorgt. Und dieser sportliche Böller könnte den Tabellenführer TuS Erndtebrück am Ende drei Punkte kosten. Der Aufsteiger aus Dortmund nämlich steht womöglich vor dem vorzeitigen Rückzug aus der Liga, noch in der Winterpause, wie die in Dortmund erscheinenden Ruhr Nachrichten gemeldet haben.

Finanzielle Schieflage

Aus dem Hombrucher Team, das sich im Sommer erstmals seit acht Jahren wieder in der Westfalenliga zurückgemeldet hat, sollen sich über den Jahreswechsel hinweg laut dem Internet-Portal „FuPa“ bereits 18 Spieler abgemeldet haben. Die Mannschaft sei bei einer Zusammenkunft übereingekommen, die Saison nicht mehr für den Traditionsverein zu Ende spielen zu wollen, schrieben die Ruhr Nachrichten und zitierten dabei den Führungsspieler Fabian Vargues Martins: „Unter den gegebenen Umständen ist die Mannschaft nicht mehr bereit, in der Rückrunde aufzulaufen. Es macht keinen Sinn mehr.“ Die Entscheidung sei unumstößlich, betonte er. Der Club ist offenbar im Laufe der Hinrunde in finanzielle Schieflage geraten.

Sollte der Klassements-Drittletzte aus Dortmund seine Mannschaft tatsächlich nach dem Ende der Winterpause (18. Februar) nicht mehr an den Start schicken, fiele Hombruch aus der Wertung und stünde als erster Absteiger fest. Zudem würden alle Ergebnisse des Clubs in dieser Saison gestrichen. Das wäre bitter für die acht Hombruch-Bezwinger, denen drei Punkte für jeden Sieg flöten gingen: Erndtebrück wäre davon betroffen mit dem 2:1-Sieg am 11. Spieltag (22. Oktober), zum Glück im möglichen Punkte-Unglück der Wittgensteiner aber auch die nächsten TuS-Verfolger Westfalia Soest (2./1:0), Concordia Wiemelhausen (3./3:0), FC Iserlohn (4./6:0 und 2:0), Holzwickeder SC (5./3:2) und Lüner SV (7./3:1). Vier Mannschaften, darunter Wacker Obercastrop (6./3:3), habenunentschieden gegen Hombruch gespielt, würden also jeweils einen Zähler verlieren.

Der Trainer hat die Sachen gepackt

Erndtebrücks Trainer Michael Müller geht davon aus, dass Hombruch nicht weitermachen wird. „Mein Gefühl sagt mir, dass die abmelden werden.“ Dass sein Team bei einem Rückzug drei Punkte verloren gingen, „können wir nicht beeinflussen“, betonte er: „Aber das ändert nichts an unserer Zielsetzung.“ In Hombruch hat inzwischen auch Trainer Karim Bousaker seine Sachen gepackt. Der einstige Verteidiger hat in der Saison 2014/15 in Erndtebrück einen Auftritt im Oberliga-Team von Trainer Florian Schnorrenberg und drei Einsätze unter Coach Michael Müller in der Westfalenliga gehabt. Michael Müller: „Ich habe überlegt, ihn wegen der Situation anzurufen.“ Dazu sei es bislang aber noch nicht gekommen.

Unterdessen hat der HSV-Vorsitzende Thomas Richarz gegenüber den Ruhr Nachrichten ein erstes Gespräch mit Ersan Kusakci bestätigt. Demnach könne sich der 31-jährige ehemalige Oberliga-Spieler des Holzwickeder SC, der Hammer Spvg und von Westfalia Herne gemeinsam mit einem Sponsor „unter gewissen Umständen“ einen finanziellen Einstieg in Hombruch vorstellen, um den weiteren Spielbetrieb mit neuem kickenden Personal möglich zu machen. Thomas Richarz erklärte gegenüber „FuPa“ aber auch: „Vielleicht ist es besser, die Mannschaft sofort vom Spielbetrieb abzumelden und in der kommenden Saison in der Landesliga neu anzufangen.“

Die abtrünnigen Spieler stehen indes ihres angekündigten Abschiedes zum Trotz bei der Hallen-Stadtmeisterschaft in Dortmund weiterhin im Hombrucher Trikot auf dem Feld – und zogen mit zwei deutlichen Siegen souverän in die Zwischenrunde ein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein