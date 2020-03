Wenn’s läuft, dann läuft es: So könnte man die Situation von Ski-Alpin-Rennfahrerin Jana Lauber zusammenfassen. Die Sportlerin des SV Oberes Banfetal feierte im Slalomrennen des SK Berchtesgaden, der am Sonntag am Jenner im Berchtesgadener Land stattfand, ihren dritten Saisonsieg. Es handelte sich um ein DSV-Schülerrennen der Kategorie III.

Mit einer Gesamtzeit von 1:06,51 Minuten nach zwei Läufen verwies Lauber die Bayerin Leonie Bachl-Staudinger (TV Schierling) mit zarten neun Hundertstelsekunden Vorsprung auf Rang zwei. Mit leichten Minusgraden, einer harten Piste und Sonnenschein herrschten traumhafte Bedingungen.

Melina Philipp im soliden Mittelfeld

Im Schneetreiben am Samstag, als am „Krautkaser“ ein Riesenslalom abgesteckt war, wurde Lauber mit 1,2 Sekunden Rückstand auf Bachl-Staudinger Dritte – auch damit war die Schwarzenauerin sehr zufrieden. „Das Wochenende ist super gelaufen. Es war jeweils ein kleines Starterfeld“, sagte Lauber angesichts von „nur“ 20 Läuferinnen: „Aber das Niveau war ganz gut. Da waren viele vom Skiinternat aus Berchtesgaden dabei.“ Die Rennen waren also ein guter Test für das Finale im Deutschen Schülercup der U16 am kommenden Wochenende. Dort liegt Lauber in der Gesamtwertung auf Rang 33. Diesen Platz will sie unbedingt halten, denn die 35 Mädchen nehmen am Wochenende darauf an den Deutschen Schülermeisterschaften teil. Dort qualifiziert zu sein, wäre für Jana Lauber eine großartige Geschichte.

Janas Bruder, Moritz Lauber, fuhr am Jenner bei den Buben auf Rang 9 und 14. Für den Deutschen Schülercup der U12, der bei Unterjoch im Allgäu ausgetragen wurde, hatte sich Melina Philipp vom SV Oberes Banfetal qualifiziert. Beim Treffen der besten Läuferinnen der „Minis“ schaffte es die Schülerin aus Medenbach im Dillkreis unter 61 Mädchen – jeweils im Slalom – auf die Plätze 24 und 28.