Ahmet Önder: „Ich will die Bronzemedaille unbedingt“

Für die Siegerländer KV und Ahmet Önder geht es beim Liga-Finale in Ludwigsburg am Samstag gegen die TG Schwäbisch Gmünd-Wetzgau um Bronze.

Izmir/Dreis-Tiefenbach. Wenn am Samstagabend um 18 Uhr in der MHP-Arena in Ludwigsburg die Finals der Deutschen Turn-Liga beginnen und die Siegerländer Kunstturn-Vereinigung gegen die TG Schwäbisch Gmünd-Wetzgau um die Bronzemedaille und damit den größten Erfolg seit dem DM-Sieg vor genau 40 Jahren kämpft, dann ruhen auf seinen Schultern ganz besondere Erwartungen. Der türkische Spitzenturner Ahmet Önder wird an mehreren Geräten zum Einsatz kommen und soll in den Duellen ordentlich punkten, damit es zur Sensation gegen die Schwaben reicht.

Noch mitten in der Trainingsphase am türkischen Leistungsstützpunkt Izmir und kurz vor dem SKV-Saisonhöhepunkt sprach unsere Zeitung mit dem 23-jährigen Vize-Weltmeister am Barren.





Blicken wir zunächst auf das DTL-Finale am Samstag in Ludwigsburg. Wie schätzen Sie den Gegner aus Schwäbisch Gmünd-Wetzgau ein?

Ahmet Önder: Ich weiß nicht allzuviel über unseren Gegner, aber einige meiner Turnfreunde haben schon für Schwäbisch Gmünd-Wetzgau geturnt. Ich denke, es wird ein großer Kampf, denn auch wir haben sehr gute Turner und der Teamgeist ist herausragend. Wenn wir gut starten, wird es ein guter Wettkampf für uns. Ich will diese Bronzemedaille unbedingt gewinnen.



Gab es für Sie Zweifel, für das SKV-Team in Ludwigsburg zu starten oder Sie SKV-Präsident Reimund Spies überreden?

Nein, sie haben mich gefragt, die Mannschaft im Finale zu unterstützen. Das mache ich sehr gerne. Ich bin gespannt wie es laufen wird, aber ich werde erneut mein Bestes geben.





Sie sind ein sehr guter Mehrkämpfer, aber es gibt doch bestimmt Geräte, die Sie besonders mögen, oder?

Mein Lieblingsgerät war schon immer das Reck, aber mein erfolgreichstes Gerät ist der Barren. Da habe ich ja dieses Jahr in Stuttgart WM-Silber gewonnen.







Foto: Reinhold Becher

Sie haben in dieser DTL-Saison für die SKV herausragende Leistungen in den Heimwettkämpfen gegen Singen and Cottbus gezeigt. Wie beurteilen Sie die Unterstützung der Fans, die Atmosphäre in der Halle und das gesamte SKV-Team?

Ich mag diese Atmosphäre sehr. Die Zuschauer unterstützen uns großartig. Das pusht mich richtig. Meine Turnkameraden sind einfach nur genial. Macht einer einen Fehler, wird er von den anderen unterstützt und wieder aufgebaut. Die SKV ist wie eine Familie.





Kunstturnen ist in der Türkei seit einigen Jahren sehr erfolgreich, besser als in Deutschland. Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe für diesen Aufschwung?

Wir haben eine Reihe von jungen Talenten, die sehr hart und gemeinsam mit den etablierten Turnern trainieren. Das motiviert alle. Und wir bekommen jedwede Unterstützung., weil wir den Erfolg wollen. Wir konzentrieren uns alles auf das Turnen – und das ist das Ergebnis.





In welcher Form profitieren Sie von diesem System und ist es für Sie möglich, als Turnprofi Ihr Leben zu finanzieren?

Ich verdiene genug Geld mit dem Profi-Turnen, um damit beim Leben zu finanzieren. Ich werde vom Verein bezahlt, bekomme Unterstützung von der Regierung und verdiene auch als Trainer. Wenn Du in der Türkei ein erfolgreicher Athlet bist, kannst du ein gutes Leben führen.





Last but not least: Geben Sie uns einen Tipp für den Bronze-Kampf am Samstag in Ludwigsburg?

Wir werden unser ganzes Herz dafür geben, die Medaille ins Siegerland zu holen. Wir sind alle hochmotiviert und wollen eine gute Saison mit der Medaille krönen. Die gewinnt aber die Mannschaft, die sie mehr will. Ich wünsche uns viel Glück.