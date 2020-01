Abdelhamid Sabiri: Wenn er trifft, gewinnt der SC Paderborn

Wenn es Abdelhamid Sabiri mal für kurze Zeit nach Hause in seine Heimatstadt Frankfurt zieht, „fliegt“ auf der Autobahn Richtung Süden auch die Stadt Siegen vorbei. Und mit ihr das Leimbachstadion, in dem er seine erste Saison im Männerfußball spielte. „Eine ganz wichtige Station für mich“, blickt der 23-Jährige Profi des Fußball-Bundesligisten SC Paderborn 07 fünf Jahre zurück, als er als gerade 18-Jähriger seine ersten Schritte aus dem Nachwuchsbereich in der Oberliga Westfalen unternahm. Aus der Jugendabteilung des SV Darmstadt 98 war der gebürtige Marokkaner 2015 nach Siegen gekommen, als „echter Hesse“. Seine Familie lebt seit vielen Jahren in der Mainmetropole. Inzwischen erlebt Sabiri sein fünftes Profijahr, sein erstes im deutschen Oberhaus. „Es läuft gut derzeit“, blickt er sowohl auf sich selbst als auch auf den Aufsteiger in der ostwestfälischen Bischofsstadt.

Mit seinen drei bisherigen Toren sicherte er den Paderbornern drei der vier Saisonsiege. Gegen Fortuna Düsseldorf war das, gegen Eintracht Frankfurt kurz vor der Winterpause und zuletzt beim SC Freiburg, wo er per Elfmeter in der Schlussphase zum 2:0 traf. „Das war so abgesprochen“, hat sich Sabiri mittlerweile zum Strafstoßschützen der Blau-Schwarzen hochgearbeitet, nachdem es bei den Paderbornern vorher gerade vom Punkt gehapert hatte. Für den entscheidenden Treffer zum vierten Paderborner Erfolg war übrigens mit Sven Michel ein weiterer ehemaliger Siegener zuständig. Er traf zum 1:0 bei Werder Bremen.

So kennen ihn die Fans der Sportfreunde Siegen: Abdelhamid Sabiri bejubelt seinen Treffer im Oberliga-Spiel gegen den SuS Stadtlohn. Foto: Rene traut

Abdelhamid Sabiri hat keine Verbindung mehr nach Siegen

„Nein“, gibt Abdelhamid Sabiri im Gespräch zu, „nach Siegen gibt es keine Verbindung mehr. Aber ich denke oft an die Zeit dort.“ Immerhin war „Hamid“ als Torjäger maßgeblich daran beteiligt, dass die verjüngte Mannschaft nach dem Regionalliga-Abstieg unter Trainer Ottmar Griffel völlig überraschend die Oberliga-Meisterschaft errang und wieder viertklassig wurde. In einer anderen Rolle als im weiteren Verlauf seiner Laufbahn. Denn sowohl später beim 1. FC Nürnberg, wo er über die U23 den Sprung in den Zweitliga-Kader schaffte, als auch später unter dem jetzigen Schalke-Trainer David Wagner beim Premier League-Aufsteiger Huddersfield Town hatten die Verantwortlichen andere Qualitäten des Frankfurters entdeckt. „Als Achter oder Zehner fühle ich mich viel wohler als ganz vorn in der Spitze“, freut sich Sabiri, dass auch Trainer Steffen Baumgart bei den Paderbornern diese Positionen für ihn im Auge hat.

England als Erlebnis

„England“, sagt der inzwischen recht weit gereiste Profi, „war ein Erlebnis. Die Stadien, die Atmosphäre – da habe ich viel gelernt.“ Den Klassenerhalt in der ersten Saison auf der Insel zu schaffen wertet er als Sensation. Wiederholen aber ließ sich das nicht. Nach dem zweiten Jahr stand der Abstieg zu Buche. Im August dann der Wechsel nach Ostwestfalen zum SC Paderborn 07, in Sachen Erstliga-Fußball in Deutschland ja auch nicht gerade Establishment. „Aber es macht Spaß hier zu sein. Hier herrscht menschlich ein tolles Klima. Und sportlich haben wir es jetzt selbst in der Hand. Ich bin davon überzeugt, dass wir alles raushauen werden, um den Klassenerhalt zu schaffen.“ Der Sieg in Freiburg soll auf jeden Fall im Sonntagspiel gegen den VfL Wolfsburg bestätigt werden. Und das am liebsten natürlich mit einem Sabiri-Tor. „Wer die Tore macht, ist aber letztlich egal“, lacht der, „am Ende muss bei uns eins mehr zu Buche stehen als beim Gegner.“ Für die Paderborner ist es die zweite Bundesliga-Saison – und das jeweils nach Durchmarsch aus der 3. Liga.

Paderborner Kämpfermentalität

„Das zeigt schon, dass hier echte Kämpfer sind“, so der 23-Jährige zur Mentalität, die beim Sportclub herrscht. „Aber fußballerisch müssen wir uns auch nicht verstecken“, ist Sabiri von der Qualität im Kader überzeugt. Zwei Punkte beträgt der Rückstand derzeit auf den Relegationsplatz, drei zum rettenden Ufer. „Das ist machbar“, ist er überzeugt. Schon ein paar Tage vor Ende der Transferperiode dieses Winters war klar, dass Abdelhamid Sabiri beim SC Paderborn 07 bleibt. Der Club hat das Angebot des türkischen Erstliga-Tabellenführers Savasspor abgelehnt, was für den Stellenwert spricht, den Sabiri bei den Ostwestfalen genießt. „Und das will ich in der Rückrunde bestätigen“, freut er sich auf die anstehenden Aufgaben.

Im Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen wurde Abdelhamid Sabiri (links) nach 60 Minuten eingewechselt. Foto: imago images

Irgendwann für die Eintracht?

Aber natürlich hat er auch Träume, was die weitere Laufbahn angeht. „Irgendwann“, sagt Abdelhamid Sabiri, „irgendwann würde ich auch gerne mal für die Frankfurter Eintracht spielen.“ Er verhehlt nicht, dass die Verbindung zum Main, in die Heimat, eine ganz besondere für ihn ist. Das hielt ihn aber bekanntlich nicht davon ab, für die Paderborner kurz vor Weihnachten gegen seinen Lieblingsverein zu treffen, den 2:1-Sieg gegen die Eintracht mit dem frühen 1:0 einzuleiten.

Eines ist auf jeden Fall klar: Wenn Abdelhamid Sabiri auf dem Weg nach „Mainhattan“ ist, lässt er Siegen eher links liegen. An einen Zwischenstopp hier, wo die Karriere einst begann, denkt er nicht mehr. Höchstens zum Tanken an der Raststätte.