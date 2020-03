7000 Zuschauer sehen ein 6:6 zwischen Banfe und Edertal

Ein Ordner schildert: „Gott sei Dank war in den Eiskoffern kein Eis!“. Es ging hoch her in Banfe - was auch an den Ultras „Ventilchen-Boys“ lag.

Am Wochenende trennten sich der VfB Banfe und die Sportfreunde Edertal nach einem leidenschaftlichen Kampf am Ende mit 6:6. Ein historischer Tag, den niemand der Beteiligten so schnell vergessen wird. 7000 Zuschauer waren aus dem Häuschen, manche von ihnen verfolgten die Partie aus Baumkronen oder mit Ferngläsern von der gegenüberliegenden „Indel“.

Frühes Tor von Dominik Szczurek

Bereits vor Spielbeginn knistert es. Die Banfer Ultra-Gruppe „Ventilchen-Boys“ schikaniert die Gäste per Spruchband: „Edertal – zwei Stadien, keine Heimat, kleiner als der VfL!“ Die Antwort kommt prompt. Wegen massiver Pyrotechnik im Gästeblock wird das Spiel mit zehn Minuten Verspätung angepfiffen. Anstoß Edertal, langer Diagonalball, Flanke auf Szczurek, Tor in Minute eins! Dann geschieht Unglaubliches: als Szczurek zum Jubellauf ansetzt, kommt es auf den Trainerbänken zu Tumulten. Auswechselspieler und Betreuer verlieren die Nerven, Sachen fliegen. Ein Ordner schildert: „Gott sei Dank war in den Eiskoffern kein Eis!“ Wieder zehn Minuten später stellt Schiedsrichter Morgenroth nach Absprache mit dem Volkholzer Keller drei Spieler vom Platz. Der viele Raum auf dem Spielfeld macht sich sofort bemerkbar. Zunächst setzt Edertals Bicher zum Sololauf an, ehe dann…dann wache ich plötzlich auf.

Montag, 16. März, 7:30 Uhr. Alles war nur ein Traum, kein einziges Spiel hat stattgefunden, die „Ventilchen-Boys“ bleiben ein Mythos. Keine Berichterstattung, keine Interviews, keine Emotionen. Nur ein Traum, der Corona in Quarantäne setzt. Herrlich!

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

