5,61 m - neue Hallenbesthöhe für Gosenbacher Torben Blech

Merzig. Eigentlich hatte er die Hallensaison sausen lassen wollen, doch „kribbelte“ es bei Torben Blech dann so in den Beinen, dass er sich dazu entschlossen hat, einige Wettkämpfe unterm Hallendach zu bestreiten. Diese Entscheidung war zumindest mit Blick auf seinen Jahreseinstand 2020 die richtige, denn der Gosenbacher hat am Samstag erstmals das mit 14 Athleten international besetzte Neujahrsspringen in Merzig gewonnen und mit 5,61 Metern eine neue Hallenbestleistung aufgestellt (bisher 5,55 m).

Bereits 2019 hatte der ehemalige Zehnkämpfer vom TSV Bayer 04 Leverkusen im Saarland aufgetrumpft und mit seiner damaligen Hallenbestleistung von 5,41 m als Zweiter einen Teil der Weltklasse düpiert. Diesmal musste der 24-Jährige jedoch eine andere Rolle einnehmen: Die des Mitfavoriten.

5,61 m auf Anhieb gemeistert

Nach einem Fehlversuch über 5,41 m ließ er im zweiten Versuch über diese Höhe und bei 5,51 m im ersten Versuch zwei blitzsaubere Sprünge folgen. Die 5,56 m ließ Torben Blech aus, um auch die 5,61 m auf Anhieb zu nehmen und sich den Sieg vor seinem Leverkusener Vereinskollegen Bo Kanda Lita Baehre, der mit 5,51 m für einen Bayer-Doppelsieg sorgte, zu sichern. „Torben hat eine unglaubliche Dynamik. Technisch ist das immer noch nicht der ganz feine Stabhochsprung, aber er ist jetzt schon auf dem Niveau vom Sommer“, zeigte sich Vereinstrainerin Christine Adams geradezu begeistert vom Gosenbacher.

Starkes Leverkusener Duo in Merzig: Torben Blech (links) und Bo Kanda Lita Baehre. Foto: www.imago-images

Nachdem sein Sieg feststand, ließ Torben Blech, der im Sommer mit 5,80 m gemeinsam mit Lita Baehre Deutschlands bester Stabhochspringer war, den neuen Zeltrekord von 5,71 m auflegen, scheiterte aber trotz der musikalischen Unterstützung mit Songs von Whitney Houston dreimal daran, die Bestmarke von Raphael Holzdeppe (LAZ Zweibrücken) um einen Zentimeter zu verbessern. Da half auch die lautstarke Unterstützung des Publikums im mit 1200 Zuschauern ausverkauften Zeltpalast nichts.

Start beim Meeting in Karlsruhe

„Für Anfang Januar bin ich schon super in Form. Das stimmt mich zuversichtlich für das olympische Jahr“, bilanzierte der Siegerländer nach dem außergewöhnlichen Wettkampf zufrieden. Zum nächsten Aufeinandertreffen mit Bo Kanda Lita Baehre kommt es beim „Indoor Meeting“ in der Karlsruher Europahalle am Freitag, 31. Januar.