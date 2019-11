Erndtebrück. Die Handballer der HSG Wittgenstein rücken auf den zweiten Platz vor. Der Sieg gegen den TVE Netphen II zeigt das Potenzial des Teams.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

43:17 – Torrausch der HSG Wittgenstein gegen TVE Netphen II

Die Handballer der HSG Wittgenstein sind mit einem 43:17 (19:12)-Kantersieg gegen den TVE Netphen II vorerst auf den zweiten Platz der Kreisliga B vorgerückt.

In der Erndtebrücker Dreifachturnhalle zeigte die HSG von Beginn an, wer Chef im Ring ist – schon in der 11. Minute hieß es 10:2. Mit einer durchgehend konzentrierten Leistung stand am Ende der deutlichste Sieg seit langer Zeit für das Team von Trainer Jürgen Koch, der sich bei den zurückliegenden Siegen gegen die TSG Siegen II und gegen den TV Schmallenberg noch über Nachlässigkeiten geärgert hatte.

HSG Wittgenstein: Christian Dohle (TW); Tim Henrich (13/1) Torben Henrich (2) Matthias Kroh (2) Felix Zumrodde (5) Christian Berretz (5) Massimo Achinger (7) Jens Koppelmann, Dennis Rauscher (2) Kilian Spies (2), Christian Pöppel (2).