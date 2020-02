4:2 - Germania Salchendorf zurück in der Spur

Germania Salchendorf gewinnt das Nachholspiel beim FC Eiserfeld verdient mit 4:2 und rückt damit wieder an die Spitzengruppe heran.

Eiserfeld. Der SV Germania Salchendorf bleibt weiter im Geschäft um die Spitzenplätze der Fußball-Bezirksliga. Das Nachholspiel beim FC Eiserfeld gewann die Mannschaft von Thomas Scherzer mit 4:2 und rückt damit bis auf zwei Punkte an Rivale TSV Weißtal sowie vier Zähler an Primus SV Ottfingen heran. „Das Team hat nach dem 1:2 gegen LWL eine super Reaktion gezeigt und verdient gewonnen. Jetzt wollen wir eine Serie starten“, sagte der Salchendorfer Trainer.

Den besseren Start erwischten die Hausherren, denn nach nur 60 Sekunden flitzte der Eiserfelder Till Jäger allen davon und fand erst in Germania-Keeper Dustin Lohmann seinen Meister. Spektakulär, nämlich mit einem sehenswerten Weitschuss von der Mittellinie ins kurze Toreck markierte Jan-Philipp Gelber, der den weit aufgerückten Eiserfelder Schlussmann durch dieses Traumtor düpierte, das Salchendorfer Führungstor (9.). Durch einen Konter legten die Gäste nach. Thomas Klöckner steckte zu Moritz Klass durch, der frei vor Torhüter Jannik Löhr einnetzte (22.). Der Torschütze hatte anschließend seinen zweiten Treffer auf dem Fuß, scheiterte zunächst aber am Pfosten, dann an Löhr.

Torjubel um Jan-Philipp Gelber nach seinem Tor zum 1:0 für Germania Salchendorf beim FC Eiserfeld. Foto: Rene Traut

Kurz vor dem Kabinengang kam Eiserfeld durch Robert Schmidt heran (42.). „Das war Abseits“, beschwerte sich Scherzer. Doch sein Pendant Jan Fünfsinn sah einen Salchendorfer zuerst am Ball. „Wir wollen die Kirche im Dorf lassen“, entgegnete er. Im Gegenzug hätte Samuel Birkner den alten Torabstand wieder herstellen können, setzte die Kugel aber an den Außenpfosten.

Nach der Pause lud Eiserfeld seinen Gegner erneut zum Toreschießen ein. Jannik Löhrs Abschlag landete vor den Füßen von Thomas Klöckner, dessen Querpass auf den zweiten Pfosten der mitgelaufene Tim Schilk verwertete (56.). Endgültig den Deckel drauf machte Max Bauer, der nach einer zielgenauen Birkner-Flanke per Kopfball traf (68.), auch wenn Lukas Weber auf Vorlage von Schmidt (76.) noch auf 2:4 verkürzte.

„Für uns war mehr drin. Vor den Gegentoren schießen wir einige Böcke, die uns das Genick brechen. Wir waren bemüht, aber Salchendorf in den entscheidenden Situationen einen Tick cleverer“, fasste FCE-Coach Fünfsinn zusammen.