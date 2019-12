3:0 – Sportfreunde Siegen bleiben auswärtsstark

Das war nicht unbedingt schöner Fußball im landläufigen Sinne, aber er war erfolgreich. Die Siegener Sportfreunde gewannen am Schloss Strünkede 3:0 (1:0) bei Westfalia Herne und setzten die Vorgaben des neuen Trainers Tobias Cramer um. Der bläut seinen Mannen seit seinem Amtsantritt vor zwei Wochen defensive Disziplin ein, was auf dem Kunstrasen der insolventen alten Dame aus dem Ruhrgebiet in die Tat umgesetzt wurde. „Wer 70 Minuten die Null hält, gewinnt Spiele“, lautet eine Weisheit des gebürtigen Olsbergers.

Starker Till Hilchenbach

Die drei Innenverteidiger Noel Below, Furkan Yilmaz und vor allem Till Hilchenbach, gegen den Ball unterstützt von den Außenbahnspielern Jannik Krämer und Yannick Wolf, erfüllten ihre Aufgaben, hatten Lufthoheit gegen durchaus kopfballstarke Gastgeber und waren sich nicht zu schade, Bälle einfach auch mal lang und weit aus dem Strafraum zu fegen. „Heute haben wir gesehen, was das Einmaleins des Fußballs bewirken kann“, freute sich der Trainer nach den 90 Herner Minuten. Er hatte indes auch ziemlich einfallslose Gastgeber beobachtet.

Allen Aufgaben gewachsen

Die überraschten den Siegener Defensivverband nur einmal - nämlich mit dem ersten Ball vom Anstoßpunkt. Da schlug der Japaner Kai Hatano die Kugel in Richtung linker Eckfahne und ins Seitenaus. „Und zustellen“, rief Trainer-Ikone Christian Knappmann dem Ball hinterher. Der taktisch nicht alltägliche Winkelzug missglückte jedenfalls ebenso, wie in der Folge die Versuche der breit aufgestellten Herner Offensive. Die hat nach den insolvenz-bedingten Abgängen von Bilal Abdallah und Nazzareno Ciccarelli an Durchschlagskraft eingebüßt, traf zudem auf eine verwandelte Siegener Defensive, die in dieser Verfassung an den Aufgaben wachsen wird.

Geruhsamer Tag für Christoph Thies

Fehlerfrei ging das ab, wurde praktisch alles vom eigenen Tor weggehalten. Christoph Thies verbrachte dort einen recht geruhsamen zweiten Advents-Nachmittag. Was der lange Till Hilchenbach dabei so alles mit Kopf aus der Gefahrenzone beförderte, verdiente Anerkennung.

So ganz nebenbei zeichnete der sich auch noch in der Offensive aus. Das Führungstor aus der 40. Minute ging zu mindestens 60 Prozent auf seine Kappe. Nach seinem Vorstoß über die linke Seite traf er mit seinem Schuss Abwehrmann Erhan Duyar, der die Kugel ins kurze Eck lenkte. Die bessere Mannschaft führte.

Zwar versuchte es die Westfalia nach der Pause mit geballter Offensiv-Power, teilweise postierte Knappmann vorne eine Fünfer-Formation, Durchschlagskraft aber entwickelten die „Blauen“ damit nicht. Das lag zum einen an fehlender Qualität, andererseits aber eben auch am fehlerfreien und konsequenten Verteidigen der Siegener. Wenn die sich vorne nicht über riesige Räume verwundert die Augen gerieben hätten und vornehmlich durch Jacob Pistor viel versprechende Kontermöglichkeiten verdaddelten, es hätte viel früher alles entschieden sein können.

Gut, dass Björn Jost in den letzten zehn Minuten zwei platzierte Schüsse unterbrachte und die Punkte damit eintütete.

Herne: Seifried - Haferkorn (46. Smykacz), Temme, Ogrzall (78. Lampka), Sengün - Duyar, Schick (62. Grzelka)- Pulver, Pakowski, Hatano - Stawski (53. Haar).

Siegen: Thies - Below, Hilchenbach, Yilmaz - Krämer, Kaminishi (88. Dodic), Becker, Wolf (88. Busik) - Jost - Suzuki (60. Koc), Pistor (80. Fünfsinn).

Schiedsrichter: Timo Gansloweit (Husen).

Tore: 0:1 Duyar (40., Eigentor), 0:2, 0:3 Jost (80., 85.).

Zuschauer: 300.