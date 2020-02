Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

2:2 im Test gegen Bochum

Trotz des herannahenden Orkans und des Punktspiels am Samstag in Gievenbeck bestritt die U19 der Sportfreunde Siegen am Sonntag noch ein Testspiel gegen den VfL Bochum und kam zu einem 2:2 (0:0).

Die Treffer für die Mannschaft von Dirk Spornhauer erzielten Georfios Mavroudis mit einem direkt verwandelten Eckstoß zum 1:0 (49.) und Stürmer Elvin Tricic zum 2:1 in der 84. Minute.