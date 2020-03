Das Corona-Virus und damit die Frage nach möglichen Generalabsagen im westfälischen Fußball ist natürlich ein Thema, das die Anhänger der Vereine tangiert. Und natürlich steht die spielleitende Stelle beim Verband in Kaiserau in Kontakt mit den Kreisen. „Die Gefahr bei einem Fußballspiel im Freien ist aber wesentlich geringer als bei Zusammenkünften in geschlossenen Räumen“, so Manfred Schnieders, im FLVW als Vizepräsident zuständig für den Amateurfußball. Auf eine Generalabsage werde verzichtet.

Gesundheit an erster Stelle

Eine Task Force des Verbandes ist eingerichtet. Erste Folge des Virus-Themas: Das für das Wochenende geplante FLVW-Vereinsforum, für das mehr als 200 Delegierte angemeldet waren, wurde abgesagt und auf den 21. März 2021 (!) verschoben. „Schweren Herzens“ sei die Entscheidung gefallen, teilte FLVW-Präsident Gundolf Walaschewski mit. „Aber die Gesundheit steht für uns immer an erster Stelle.“

Was den Spielbetrieb der kommenden Woche angeht – und da kommt das Siegener Stadtderby der Fußball-Oberliga am nächsten Samstag zwischen den Sportfreunden und dem 1. FC Kaan-Marienborn ins Spiel – lassen sich derzeit noch keine Entscheidungen absehen.

Siegen-Spiel abgesagt

An diesem Wochenende beschäftigt die Fußballer, die den Rat befolgen werden und auf das eingeführte Shake-Hands-Begrüßungs-Ritual vor dem Anpfiff verzichten, also mal wieder das Wetter. Und hier kommt es – wie befürchtet -- zum nächsten Spielausfall für die Siegener Sportfreunde. Der Rasenplatz von Westfalia Rhynern im Papenloh wurde von der Hammer Platzkommission für unbespielbar erklärt. Und so langsam wachsen natürlich die Terminsorgen mit nun bereits vier Nachholspielen.

Sieglose Hammer

Sorgen, die sich der 1. FC Kaan-Marienborn mit seinem Kunstrasen-Geläuf im Breitenbachtal nicht machen muss. Hier wird am Sonntag gespielt - und zwar gegen das abgeschlagene Liga-Schlusslicht, die Hammer Spielvereinigung.

Die ist mit nur fünf Punkten aus fünf Unentschieden in dieser Saison auch nach 19 Spielen noch ohne Sieg und damit so gut wie feststehender Absteiger. Auch nach der Entlassung von Rene Lewejohann, dem Trainer mit Siegener und Käner Spieler-Vergangenheit, vor der Winterpause, hat sich an der Lage der Hammer nichts geändert: Unter Nachfolger Sven Degelmann agiert das Team des Traditionsvereins ebenso glücklos wie zuvor.

Woche für Woche 100 Prozent

„Aber das Tabellenbild darf uns nicht tangieren, das muss aus den Köpfen raus“, versucht Tobias Wurm seine Käner Spieler im Hinblick auf den Letzten ebenso von irgendwelchen Überlegungen fern zu halten wie vor einer Woche, als beim Rangdritten Ahlen ein Gegner aus den oberen Gefilden zu bespielen war. Das überzeugende 3:0 dort hat gezeigt, dass seine Kicker das beherzigt und wohl auch verinnerlicht haben.

„Wir müssen einfach Woche für Woche 100 Prozent auf den Platz bringen“, zieht Tobias Wurm daraus den Schluss, dass sich dann eben Erfolge einstellen, Punkte aufs Konto kommen.

Gesunder Konkurrenzkampf

Die in der Vorwoche in Ahlen gestartete Mannschaft dürfte somit auch gegen die Hammer als Anfangsformation auflaufen. „Es gibt derzeit keinen Grund, daran etwas zu ändern“, sieht der Coach es gern, dass zudem ein gesunder Konkurrenzkampf in einer verschworenen Käner Gemeinschaft herrscht. Wurm: „Die Stimmung ist super, das zeigt sich bei jedem Training.“

Aus dem Vollen schöpfen nennt man so was. Und wer weiß, was für die Käner noch so möglich ist..