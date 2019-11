Zwölfer freuen sich auf namhafte Gäste

3. Bundesliga

SC Buschhausen –

TTC Champions Düsseldorf (Sa 18)

„Keine Angst vor großen Namen“, verspricht Michael Lange vor dem Duell mit dem Tabellendritten. Auch er selbst wird nach überstandener Erkältung wieder an der Seitenlinie und am Mikrofon stehen, „mit 120 Prozent.“

Die muss Tom Mykietyn am Wochenende beim Pauken an den Tag legen, er bekommt frei, um für die Schule zu lernen. Manuel Kupfer wird damit sein Heimdebüt über die volle Distanz geben. Die mit Schlägern bewaffneten Buschhausener sind angehalten, ebenfalls an die volle Leistungsgrenze zu gehen, um den Gästen aus der Landeshauptstadt etwas Zählbares zu entreißen. Mit Aleksandar Karakasevic, Evgueni Chtchetinine, Roko Tosic, Florian Wagner, Minh Tran Le, Patrick Leis und Dominik Halcour ist ein Wiedersehen mit einigen alten Bekannten möglich. Karakasevic, Wagner, Leis und Halcour haben allerdings jeweils erst drei Einsätze oder weniger.





NRW-Liga

SG Heisingen –

PSV Oberhausen (Sa 18.30)





TTC BW Grevenbroich –

PSV Oberhausen (So 15)

Doppelspieltag für den Aufsteiger, für den beide Spiele richtig wichtig sind. Am Samstag gegen die SG Heisingen muss in jedem Fall ein Sieg her, um die Gastgeber weiter auf den direkten Abstiegsplätzen zu halten und sich selbst den Anschluss ans Mittelfeld zu bewahren.

Der Sonntag in Grevenbroich soll dann natürlich mit zwei Punkten weitergehen, damit die Polizeisportler den Relegationsplatz mit Grevenbroich tauschen und im besten Fall sogar zu Rheinberg auf Rang fünf aufschließen können.





Verbandsliga

Post SV –

TTC Bottrop 47 (Sa 14)

Nach der bitteren Niederlage geht es zu ungewohnter Zeit gegen den Nachbarn aus Bottrop. „Da will ich gar nicht viel zu sagen“, grummelt Markus Poll. Denn die Postler müssen vermutlich personell umbauen und das schmeckt in einem so wichtigen Spiel gegen die punktgleichen Gäste natürlich nicht. „Wir sind in jedem Fall motiviert und wissen, worum es geht“, versichert Poll. Der Einsatz von Christian Gerlitz ist eher unwahrscheinlich, Phillip Niesigk würde dafür dann ins Team rücken.





Landesliga

TTC Union Mülheim II –

PSV Oberhausen II (So 11)

Die PSV-Reserve will sich den nächsten Verfolger vom Hals halten und in Mülheim weiterhin Platz drei verteidigen. Insbesondere, weil der weniger glamourös ist, als er klingt. Durch drei direkte Absteiger und zwei Relegationsplätze kann sich außer dem Spitzenduo noch niemand sicher fühlen.

MTG Horst –

SC Buschhausen II (So 14)

So natürlich auch nicht die Buschhausener, die in Essen auf den direkten Tabellennachbarn treffen. Die Aufstellung entscheidet sich kurzfristig.