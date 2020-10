U19-Niederrheinliga Arminia Klosterhardt – ETB SW Essen 1:4 (0:1): Zweites Spiel, zweite Niederlage. Im ersten Heimspiel nach gut sieben Monaten Zwangspause unterlagen die A-Junioren von Arminia Klosterhardt SW Essen deutlich 1:4. Dabei hatte Trainer Philipp Schwierske im Vergleich zur 2:3-Schlappe gegen den 1. FC Kleve zum Saisonauftakt taktisch umgestellt und sich mit einem 4-2-3-1 mehr Kompaktheit gewünscht. Doch die Arminia begann vor den erlaubten 100 Zuschauern im Estadio nervös und nahm früh das 0:1 hin.

In der Folge kamen die Hausherren im Dauerregen zwar besser in die Partie, doch Stürmer Juliano Ismanovski ließ zweimal aus aussichtsreicher Position den möglichen Ausgleich liegen (20./39.). Nach dem Seitenwechsel folgte der nächste Nackenschlag für die Klosterhardter: Einen Freistoß aus 20 Metern versenkte ETB-Spieler Koffi Togbedji unhaltbar für Arminias Schlussmann Noah Glodek in die Maschen (57.).

Neue Hoffnung keimte nach Addais Tor auf

Neue Hoffnung keimte nach 73 Minuten auf, als sich Samuel Owusu Addai ein Herz fasste und dessen Distanzschuss sehenswert den 1:2-Anschluss bedeutete. „Kommt Jungs, wir haben noch Zeit“, rief Schwierske seinen Mannen lautstark von der Seitenlinie zu. Doch nur 60 Sekunden später stellte Emre Ayan per berechtigtem Strafstoß den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. „Davon haben wir uns nicht mehr erholt“, wusste auch Schwierske, dass der Drops damit gelutscht war. Kurz vor Abpfiff musste der Arminia-Coach dann neben dem 1:4 (89.) auch noch den Platzverweis von Ravi Vijinthan wegen Meckerns mit ansehen.

„Es ist brutal, welche einfachen Fehler wir immer wieder machen. So kann man nicht gewinnen. Trotzdem müssen wir schnellstmöglich die Köpfe nach oben bekommen und eine Reaktion zeigen“, blickt Schwierske nach vorne. Sein Team ist am 8. November beim 1. FC Mönchengladbach gefordert.

Arminia: Glodek; Lu (66. El Abdouni), Brühl, Osei, Förster (66. Taskin), Zegadlo, Peco (46. Sow), Addai, Hasani, Sencilek (61. Bystron), Ismanovski.