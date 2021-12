Zweite Rad-Challenge startet nach Weihnachten

Oberhausen. Die zweite Ausgabe der Weihnachts-Challenge 501 steht an. Hobbyfahrer können sich ab sofort registrieren lassen.

Leise rieselt der Schnee – dies gilt nicht für die Radsportler die zum zweiten Mal an der Weihnachts-Challenge 501 des RC Olympia Buer teilnehmen. Nach dem großen Erfolg der ersten Ausgabe im vergangenen Jahr haben alle Hobbyradler nun wieder die Möglichkeit, zwischen Weihnachten und Silvester 501 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren.

„Statt Gans, Glühwein und Glotze fahren wir Rad“ – ist das Motto des Trainingswettbewerbes. Erstmals gibt es auch eine Mini-Challenge für Familien, hier sollen 299 Kilometer gefahren werden.

Die Idee zu einer Weihnachts-Challenge hatte vor einigen Jahren ein Engländer, der Heiligabend beschloss, mit zwei Kumpeln in sieben Tagen von London ins schottische Berwick zu radeln. Trotz Kälte und Schnee schafften es die Radler, bis zum Ziel 501 Meilen zu bewältigen. Daraus ist weltweit die Weihnachts-Challenge 501 geworden. Hier in Europa fährt man statt Meilen natürlich Kilometer, was die radbegeisterten Sportler aber nicht abhält, jedes Jahr neue Rekorde aufzustellen.

Teilnehmer aus ganz Deutschland

Als Michael Zurhausen, Organisator des Rück-Rennens und Chef des ausrichtenden RC Buer im vergangenen Jahr von dieser Idee hörte, war die Weihnachts-Challenge geboren. Im vergangenen Jahr waren über 150 Starter aus ganz Deutschland mit dabei und lieferten sich sieben Tage einen spannenden Wettkampf.

Bei der großen Challenge über 501 Kilometer gibt es in diesem Jahr einen Gesamtsieger sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Alle Teilnehmer die 501 km, bzw 299 km geschafft haben, kommen in die Verlosung vieler Preise, die für Radfahrer interessant sind. Für die Oberhausener Teilnehmer gibt es die Oberhausener-Städte Wertung.

Startgeld pro Teilnehmer zehn Euro. Infos, Anmeldung, täglich aktueller Zwischenstand und Gesamtwertung auf: www.rpt-radrennen.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen