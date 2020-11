Zwei Ligen ausgesetzt: Komplette Pause für NBO

Nachdem sich der Westdeutsche Basketballverband zunächst einmal dafür entschieden hatte, den Start in den Januar zu verschieben, folgte relativ zügig auch die Regionalliga der Damen. In der tritt evo NB Oberhausen in dieser Saison an. Die einzig noch offene zu klärende Frage war, ob in der weiblichen Nachwuchs-Bundesliga (WNBL) gespielt werden soll.

Die Damen und Herren spielen schließlich in ihrer höchsten Klasse weiter. Nun folgte auch die Entscheidung einer Unterbrechung der WNBL und damit eine komplette Zwangspause für die New Baskets.

Tim Fehrmann begrüßt die Entscheidung zunächst

Vorsitzender Tim Fehrmann ist über die Entscheidung erst einmal glücklich. „Es wurde im Vorfeld da deutlich mehr Freiheit kommuniziert, wenn beide Teams wegen hoher Zahlen ihr Spiel verlegen wollten“, berichtet er. Nun gelte für alle die gleiche Ausgangssituation und alle sollen im Dezember wieder einsteigen.

„Zeitlich wird es aber knapp“, weiß Fehrmann, denn im März sollen eigentlich die Playoffs und Playdowns stattfinden. Im November fallen nun sicher zwei Spiele aus. Sollte der Dezember – wie an vielen Stellen befürchtet – auch noch ohne Sport auskommen müssen, dann wären es gleich doppelt so viele.

Planungssicherheit ist wichtig für Sponsoren

Dabei wäre diese Planungssicherheit gerade für die New Baskets wichtig. Schließlich sind die Auswärtsfahrten der WNBL ohne Sponsoren kaum durchführbar und die haben zum Teil natürlich auch eigene Sorgen. Dazu ist natürlich bei jeder verordneten Sportpause die Frage bei jedem Verein, ob die Kinder nach dem Lockdown den Sport wieder aufnehmen.

Zu Beginn des Jahres kamen die Oberhausener vergleichbar gut durch die Krise. Doch viele Kinder und Jugendliche durften in dieser Saison ja noch gar kein Spiel bestreiten. Alle Hoffnungen ruhen auf dem Start im Januar. Daher wird im Hintergrund aktuell unter Hochdruck gearbeitet und es sollen Möglichkeiten geboten werden, um auch digital am Vereinsleben teilnehmen zu können.