Zwei EM-Titel für AKC-Ausnahmetalent Caro Heuser

Oberhausen. Sie war erfolgreich bei den Titelkämpfen in Montemor/Portugal. Der Blick geht schon ins nächste Jahr.

Bei den Kanurennsport-Europameisterschaften der Junioren und U23 im portugiesischen Montemor-o-Velho errang Caroline Heuser vom AKC drei Wochen nach den Weltmeisterschaften gleich zwei weitere Meistertitel.

Im Einerkajak über die 1000m-Strecke als amtierende und frisch gekürte Weltmeisterin an den Start gegangen, Caroline Heuser sich mit einem Start-Ziel-Sieg im Vorlauf die direkte Finalteilnahme.

Im Endlauf dann auf Bahn fünf in der Mitte des Feldes liegend, setzte sich die 16-jährige Alstadenerin mit einem schnellen Start an die Spitze, baute Ihre Führung kontinuierlich weiter aus und überquerte mit einem Vorsprung von gut drei Sekunden vor Vizeweltmeisterin Hanna Peto aus Ungarn die Ziellinie.

Schon im Training lief alles prima

„Vor dem Rennen war ich angespannt, hatte aber ein gutes Gefühl“ so Heuser. „In der Vorbereitung bin ich sehr schnelle Zeiten gefahren, das hat mir deutlich geholfen“, freute sich die Gymnasiastin.

Caroline Heuser kann nach WM und EM mehr als stolz auf sich sein. Das war Extraklasse. Foto: Verein

Deutlich stärker war die Anspannung im Einerkajak über die 500m-Distanz. Als dritte der Weltmeisterschaften im Vorlauf direkt neben der Weltmeisterin von Auronzo, Angelina Szegedi aus Ungarn liegend, bewies die Oberhausenerin starke Nerven. Vom Start weg gleichauf liegend, setzte sich Heuser ab der 250m-Marke Stück für Stück vor die Weltmeisterin und sicherte sich auch hier mit einem Vorlaufsieg die direkte Finalteilnahme.

Das Finale ging sie dann offensiv an. Mit einem schnellen Start bildete sich eine Doppelspitze, bestehend aus der Italienerin Sara Del Gratta auf Bahn vier und Caroline Heuser auf Bahn fünf. Erneut konnte Heuser mit Nervenstärke und Konstanz überzeugen.

Nach 200 Metern an die Spitze und die dann ausgebaut

Nach ca. 200 Metern stieß sie an an die Spitze des Feldes. Sie zog ihr Wettkampftempo kontinuierlich durch und baute ihre Führung weiter aus, so dass sie die Ziellinie mit über zwei Sekunden Vorsprung überquerte. „Vor dem Rennen war ich schon nervös. Gut war, dass Sara neben mir lag. So konnte ich mich am Start an ihr orientieren. Auch wusste ich nicht, wie Angelina fährt. Zur WM in Auronzo war sie 19/100 Sekunden vor mir. Dass ich hier einen Vorsprung heraus fahre, hätte ich nicht erwartet.“

Jetzt kommen erst einmal ein paar Tage Pause, in drei Wochen beginnen dann die Deutschen Meisterschaften in Köln.

Auch der wenn der Kurzausblick auf diese Titelkämpfe geht der, weitere reicht ins nächste Jahr. Vater und Trainer Karsten Heuser: „Da stehen uns vielleicht schwere Entscheidungen ins Haus.“ Denn als Caroline Heuser vor Jahresfrist sagte, dass die Olympischen Spiele in Paris ein Traum und vielleicht noch zu weit weg wären, stellt sich die Situation nun anders dar: „Caroline ist derzeit in Deutschland die fünft- oder sechstschnellste Frau“, weiß der AKC-Chef und verweist auf die Spiele in Paris.

Der Blick reicht schon ins nächste Jahr

„Um daran teilnehmen zu können, müsste man schon im Dezember in die Leistungsklassen-Sichtung, um dann sechs Monate lang in das Anti-Doping-Programm eingebettet zu werden, um überhaupt für Paris berücksichtigt zu werden.

Gleichzeitig ist die Duisburger Abtei-Gymasiastin aber der letzte G8-Lehrgang und würde ihr Abitur regulär mit 18 Jahren machen. „Wenn sie ein Jahr für Olympia auslassen würde, wird es kompliziert, hat sich Karten Heuser um den dann komplizierten Weg zum Abitur schon informiert.

