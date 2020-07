Zwei Banner von Arminia Lirich von Brücke gestohlen

Das Banner von Arminia Lirich an der Straßenbrücke in Nähe des Platzes wurde geklaut.

Oberhausen. Nicht nur, dass Arminia Lirich im 100. Jahr seines Bestehens nicht feiern konnte. Jetzt wurden auch noch zwei große Vereins-Banner gestohlen.

Als ob die Corona-Pandemie der DJK Arminia Lirich in ihrem Jubiläumsjahr nicht genug Schaden angerichtet hat. Jetzt musste der 100-jährige Traditionsklub auch feststellen, dass innerhalb der vergangenen vier Wochen zwei großflächige Banner gestohlen wurden. Diese waren behördlich genehmigt beidseitig an einer Brücke platziert, in unmittelbarer Nähe an der Sportanlage am Heinrich-Jochem-Platz.

Von Brücke am Liricher Käfig abmontiert

„Ich weiß wirklich nicht, was in den Köpfen solcher Leute vor sich geht. Diese unmoralische und strafrechtlich verfolgbare Angelegenheit haben wir zur Anzeige gebracht und hoffen, den oder die Schuldigen schnellstmöglich zu finden“, bittet der 1. Vorsitzende Carsten Berg um Unterstützung aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl nehmen sowohl die Verantwortlichen der Arminia als auch die Polizei gerne entgegen