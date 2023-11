Zwei Auswärtssiege: BCO arbeitet sich auf Rang zwei vor

Oberhausen. Der Deutsche Poolbillard-Meister BC Oberhausen korrigiert den durchwachsenen Saisonstart mit zwei Auswärtssiegen.

Nach dem durchwachsenen Start des Deutschen Rekordmeisters der Pool-Billard-Bundesliga fuhr BC Oberhausen erneut ohne die Spitzenspieler Niels Feijen und Marc Bijsterbosch nach Berlin und Bremen. Hierbei debütierte der Europameister im Herren- und Juniorenbereich, Dennis Laszkowski in der ersten Bundesliga. Es gab zwei wichtige Auswärtssiege.

Los ging es gegen den PBC Wedding mit Neuzugang Marlin Köhler und Ersatzmann Amir Divan.

14/1: André Lackner – Lars Kuckherm 125:8; 8-Ball: Marlin Köhler – Geronimo Rosa 8:7; 9-Ball: Amir Divan – Andreas Roschkowsky 2:9; 10-Ball: Boris Ivanovski – Dennis Laszkowski 6:8

Ein ausgeglichener Spielstand sorgte für Spannung. Der ehemalige Mörfeldener Marlin Köhler hielt in seinem Match mit spektakulären Stößen die Gastgeber im Spiel. Lars Kuckherm kam unter die Räder.

Runde zwei, 14/1: Köhler – Rosa 125:3; 8-Ball: Ivanovski – Laszkowski 4:8; 9-Ball: Lackner – Kuckherm 2:9; 10-Ball: Divan – Roschkowsky 4:8.

Kuckherm nahm Revanche für die Hinrunde, während Kapitän Roschkowsky und Laszkowski den Sack zumachten. Gut gelaunt ging es am nächsten Tag gegen Bremen.

14/1: Long Le – Kuckherm 6:125; 8-Ball: Hai Dinh – Rosa 8:4; 9-Ball: Yuma Dörner – Roschkowsky 9:8; 10-Ball: Fitim Haradinaj – Laszkowski 3:8.

Zweimal ausgeglichen nach den ersten vier Runden

Wie am Vortag stand es erneut 2:2. Kuckherm ging mit einer 84er Serie ins Rennen und holte den ersten Punkt mit klarem Sieg. Laszkowski nutzte die Fehler seines Gegners aus und holte den zweiten Punkt. Rosa sah man die Unsicherheit nach sechs verlorenen Spielen in Folge an. Roschkowsky spielte gegen den mehrfachen Jugendeuropameister und Nationalspieler Dörner konzentriert und ging 7:3 in Führung. Leider funktionierte sein Break danach nicht, sein Gegner drehte zu seinen Gunsten. Der BCO-Kapitän glich aus und musste im letzten Spiel mit ansehen, wie Dörner Kugel für Kugel versenkte, sich jedoch auf die 6 verstellte und verschoss. Die 6 blieb schwierig liegen.

„Roschi“ entschied sich für eine schwere Kombination auf die 8 und versenkte sie sicher. Die anschließende Position auf die 9 gelang recht gut, hatte „nur” diese auf das Mittelloch zu versenken. Er sammelte sich und wollte gerade abdrücken, als auf aus dem Nichts ein Schiedsrichter die Konzentration durch enges Vorbeilaufen störte. Ein absolut „ungünstiger” Zeitpunkt, Roschkowsky verschoss den Matchball zur 3:1 Führung. Erstaunlich ist, dass der Schiedsrichter es nicht für nötig hielt, sich für diese Aktion zu entschuldigen.

14/1: Hai Dinh – Roschkowsky 111:125; 8-Ball: Long Le – Laszkowski 8:7; 9-Ball: Haradinaj – Kuckherm 2:9; 10-Ball: Dörner – Geronimo Rosa 2:8.

Sichtlich gefrustet über die vorangegangene Situation spielte sich „Kucki“ in einen Rausch und überrannte seinen Gegner. Rosa zeigte alte Qualitäten, die ihn in den letzten Jahren so stark machten.

Extralob an Geronimo Rosa nach seinem wichtigen Sieg

Dann versenkte „Roschi“ Ball um Ball, bis schließlich die letzte Kugel nur noch als Stoppball lag. Bevor dieser von seinem Gegner geschenkt wurde, fragte Roschkowsky lautstark in der Halle, ob irgendein Schiedsrichter nochmal beim Matchball in den Stoß laufen wolle.

Er traf und der BCO hatte den zweiten Sieg des Wochenendes sicher.

Anschließend meinte er: „Ich werde langsam zu alt für solche nervenaufreibenden Spiele. Bereits am letzten Spieltag konnten wir in einer Aufholjagd den wichtigen Sieg holen und nun erlebten wir in Bremen erneut ein Spiel mit viel Dramatik und einem abschließenden Lächeln auf unserer Seite. Ich kann bis heute nicht sagen, ob der Schiedsrichter es bewusst gemacht oder nicht. Zumindest eine Entschuldigung für diese unglückliche Situation hätte man erwarten können. Als Team gewinnen und verlieren wir gemeinsam und heute geht der Dank vor allem in Rosas Richtung. Darauf kann und sollte er für die restliche Saison aufbauen.”

