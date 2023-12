Yukiya Numakura muss mit Niederlage Abschied nehmen

Oberhausen Nach drei Jahren bei Sterkrade-Nord sagt Yukiya Numakura Servus und geht zurück nach Japan. Er führte sein Team als Kapitän aufs Feld.

In seinem letzten Spiel für Fußball-Landesligist Sterkrade-Nord führte Yukiya Numakura die Gastgeber als Kapitän aufs Feld. Den 23-jährigen Verteidiger zieht es nach zwei Jahren Schmachtendorf zurück in seine japanische Heimat. Die Anfangsphase überraschte nach den überzeugenden Wochen zuvor. Seine Mannschaft, so Sven Schützek, habe Einsatz- und Laufbereitschaft vermissen lassen, die Abstände seien zu groß gewesen. „Die ersten 15 Minuten waren katastrophal. Ich habe extra noch vor den Standards der Scherpenbergern gewarnt“, so Sterkrades Linienchef.

Am letzten Spieltag vor dem Jahreswechsel war es dann doch wieder wie so oft im vergangenen Halbjahr. Mit 2:3 (1:1) unterlag die Spvgg. Sterkrade-Nord dem SV Scherpenberg. Eine verschlafene Anfangsphase, fehlende Einstellung, drei individuelle Fehler und mangelnde Effektivität in der besten Phase: Auf diese Art und Weise verlor die Sportvereinigung schon einige Spiele in dieser Saison. Das rettende Ufer rückt wieder in weitere Ferne.

Sven Schützek hatte vor den Standards der Scherpenberger gewarnt

So klingelte es bereits nach fünf Spielminuten im Kasten der Nordler. Nach einem Freistoß der Gäste aus knapp 18 Metern, der in der Torwartecke einschlug. Von dem frühen Rückstand mussten sich die Nordler erst einmal erholen, kamen aber dann besser ins Spiel – ohne allerdings zwingend zu werden. Kurz vor der Pause brachte ein Foulelfmeter die Hausherren zurück ins Spiel: Baran Özcan verwandelte vom Punkt und die Partie war wieder ausgeglichen (45. + 2).

Baran Özcan von Sterkrade Nord traf vom Punkt. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel hatten die Nordler ihre beste Phase. Ouassim El Abdouni spielte einen Angriff unsauber zu Ende (50.) und Felix Gatner (60.) hatten die Führung für den Abstiegskandidaten auf dem Fuß. Stattdessen schlugen die Gäste aus Moers Mitte der zweiten Halbzeit wie aus dem Nichts zu. Und das gleich zweimal. Erst traf der ehemalige Nordler Ömer Akbel zum 1:2 (63.), zwei Minuten spielte Yunus Emre den Ball im eigenen Strafraum mit der Hand – 1:3 (65.).

In der 77. Minute konnte Linus Ansumana noch einmal auf 2:3 verkürzen, doch für Zählbares sollte es für die Sterkrader nicht mehr reichen. „Es waren wieder drei individuelle Fehler, es war wieder über weite Strecken fehlende Einstellung und mangelnde Zweikampfführung. So wird es schwer“, war sich Schützek bewusst.

Trainer Sven Schützek: „So wird es schwer.“ Foto: Kerstin Bögeholz / Oberhausen

Jetzt gilt es erst einmal die wunden zu lecken, den Akku aufzuladen und in der Rückrunde im neuen Jahr neu anzugreifen. Vermutlich auch mit neuem Personal. So viel dürfte feststehen. Marc Guntermann

Spvgg. Sterkrade-Nord: Buchholz; Klement, Ansumana, Numakura, Rauschtenberger (69. Canpolat), Kocaoglu, Üzüm, El Abdouni, Özcan, Gatner (73. Rams), Gehle (79. Pop).

