Oberhausen. Yannick Smajlovic, Leichtathlet-Talent der DJK SG Tackenberg, hat sich unter die „Top 10“ der U18 bei einer Mehrkampfmeisterschaft platziert.

Yannick Smajlovic landet erstmals unter den „Top 10“

In einem sehr leistungsstarken Feld hat sich Yannick Smajlovic, Leichtathlet-Talent der DJK SG Tackenberg, mit dem neunten Platz erstmals unter den „Top 10“ der Altersklasse U18 bei einer Deutschen Mehrkampfmeisterschaft platziert.

Am ersten Tag in der Halle in Leverkusen überzeugte das Talent des Jahrgangs 2004 trotz der schmerzhaften Bänderdehnung, die er sich am Wochenende davor zugezogen hatte, über 60 Meter in 7,37 Sekunden (persönliche Bestleistung), im Weitsprung (6,42 Meter) sowie mit der weiteren persönlichen Bestleistung im Stabhochsprung von 3,80 Meter. Enttäuscht war Smajlovic von seiner Leistung im Kugelstoßen. Die erzielten 10,82 Meter brachten weniger Punkte auf sein Konto als erhofft.

„Wir wissen, dass wir bei den Würfen noch einige Arbeit haben“

Am zweiten Tag hatte der Tackenberger Schwierigkeiten, in den Wettkampf zu kommen. Nach einem verschlafenen Start musste er seine Mitstreiter beim 60 Meter Hürdenlauf ziehen lassen. 9,13 Sekunden ist zwar nicht langsam, er kann aber deutlich schneller laufen.

Im Hochsprung war die Belastung für den verletzten Fuß am höchsten. Mit 1,62 Meter blieb er unter seinen Möglichkeiten. Die abschließenden 1000 Meter beendete Smajlovic erstmals unter drei Minuten (2:58,73) und stellte damit die dritte persönliche Bestleistung auf.

„Wir wissen, dass wir bei den Würfen noch einige Arbeit haben. In den anderen Disziplinen hat sich Yannick sehr schön entwickelt“, resümierte DJK-Trainer Ralf Ruhrmann nicht unzufrieden.