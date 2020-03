WSG Oberhausen erleidet „völlig überflüssige Niederlage“

In der Wasserball-Verbandsliga unterlag die WSG Oberhausen beim SV Krefeld 72 mit 10:13 (3:4). Der Glanz aus dem grandiosen Sieg im Pokalspiel gegen Zweitligist Iserlohn ist verblasst, der Liga-Alltag grau. Die Oberhausener sind beim Tabellenfünften durch die Treffer von Max Berger (2) und Sebastian Tauwel dreimal in Führung gegangen, es fing also gut an.

Aber dann die vielleicht Spiel entscheidende Szene: Berger hatte sich über ein nicht geahndetes Foul gegen ihn etwas zu lautstark beschwert und sah die Rote Karte. Krefeld drehte das Spiel, zog langsam weg und sah bei einer 7:3-Führung wie der sichere Sieger aus. Die WSGOler aber kamen noch einmal zurück. Und als Tauwel drei Minuten vor dem Ende auf 10:11 verkürzte, war zumindest ein Punkt wieder greifbar. Aber daraus wurde nichts, Krefelder gewann die Partie.

„Eine unnötige Rote Karte und damit eine völlig überflüssige Niederlage“, so Ex-WSGO-Coach André Witzler, der für das verhinderte Trainer-Duo Rompf/Hümbs noch einmal das Coaching übernahm.

WSGO: Ruhnow, Ortsack, Schmalt, M. Rompf, Santuario, Berger (2), Gerstung (2), Tauwel (4), Klingenhagen (1).