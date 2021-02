Winter-Winderland im Stadion Niederrhein, aber kein Fußball

Oberhausen. Das Spielfeld im Stadion liegt unter einer dicken Schneedecke. Deswegen wurde die für Samstag angesetzte Partie gegen Straelen abgesagt.

Die für Samstag geplante Regionalliga-Partie vom 26. Spieltag zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem SV Straelen fällt aus. Die aktuelle Wetterlage und der derzeitige Platzzustand im Stadion Niederrhein machen eine Austragung unmöglich. RWO-Pressesprecher Thorsten Sterna ließ am Mittwoch morgens eigens eine Foto-Drohne aufsteigen, um das mächtig verschneite Stadion Niederrhein im Bild festzuhalten.

Weitere Absagen dürften folgen

Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Nachdem bereits der komplette Mittwoch-Spieltag (ohne RWO-Beteiligung) abgesetzt wurde, ist RWO – Straelen die zweite Absage der für Samstag angesetzten Partien. Zuvor sagte bereits Fortuna Köln das Spiel gegen Alemannia Aachen ab. Vor der Absage steht die Partie RW Ahlen gegen Rot-Weiss Essen, wo Donnerstag Mittag eine Platzkommission das komplett eingeschneite Wersestadion besucht.

Es ist davon auszugehen, dass an diesem Wochenende kaum ein Spiel in der Regionalliga West stattfinden dürfte, da erst Sonntag leicht steigende Temperaturen prognostiziert werden.

Waren am Fanshop ab Donnerstag abholen

Die geplante Warenausgabe für Online-Einkäufer im RWO-Fanshop an der Lindnerstraße konnte Montag wegen des Wintereinbruchs nicht stattfinden. Der Abholservice soll jedoch ab Donnerstag wieder zur Verfügung stehen.

U17 sammelte für gleichaltrigen Robin

„Robin ist so alt wie wir und doch kann er so viel weniger das Leben genießen“, kämpft Rot-Weiß Oberhausens U17-Spieler Kerem Yalcin mit den Worten. Unterstützt von seinen Mitspielern Niklas Ueberfeld und Wisdom Izuwa übergab der Kapitän des Niederrheinliga-Teams 100 Euro aus der Mannschaftskasse an den Verein zur Weiterleitung an den unheilbar kranken Robin aus Oberhausen-Borbeck mit den Worten: „Robin und seine Eltern können das Geld besser brauchen als wir. Wir wünschen uns für die Familie, dass sie schnell ihre Ziele erreicht.“

Gemeinsam mit „Oberhausen hilft e.V.“ ist der Fußball-Regionalligist seit einigen Wochen auf der Suche nach Unterstützung für den Oberhausener Junge, der am 14. Oktober 2004 mit einer sehr seltenen, nicht heilbaren Stoffwechselerkrankung zur Welt gekommen ist. Wegen dieser Krankheit (NKH) ist er mehrfach schwerstbehindert (100%).

Durch die Krankheit kann Robin nicht sprechen. Sein Sehfeld ist eingeschränkt und mit dem Laufen klappt es auch nicht wirklich. Aber die Fortschritte, die er bis jetzt gemacht hat, haben die Ärzte damals eben nicht für möglich gehalten, da die Prognose von Anfang an sehr schlecht war. Durch sein Wachstum, den die Ärzte damals nicht so prognostiziert haben, wird die Familie zunehmend vor logistische Herausforderungen gestellt. Für einen behindertengerechten Anbau, in dem Robins Kinderzimmer entstehen soll, bittet RWO seine Freunde, Fans und Partner, der alleinerziehenden Mutter von Robin durch eine Spende zu helfen. Jeder Euro zählt und kommt voll umfänglich bei der Familie an!

Im Namen von Robin sagt RWO herzlichen Dank an das Team von Ken Asaeda und an alle anderen, die sich bislang engagiert haben.

Für alle, die Robin ebenfalls unterstützen möchten gibt es ein Spendenkonto:

Empfänger: Oberhausen hilft e.V.

Stadtsparkasse Oberhausen

IBAN: DE 06 3655 0000 0053 2241 43

BIC-Code: WELADES10BH

Verwendungszweck: „Robin“

Spendenquittungen werden ausgestellt.