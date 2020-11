Wilms zu DFB-Plänen: Kinder sollen möglichst viel spielen

Dieter Wilms ist Vorsitzender des Kreisjugendausschusses und bestens mit allen Belangen des Jugendfußballs im Kreis 10 vertraut. Als Mann der Basis stand er der Sportredaktion Rede und Antwort.

Was halten Sie von den DFB-Plänen?

Ich habe gelesen, was die Herrschaften vorhaben. Aber in den letzten Jahren wurde der Jugendfußball so vernachlässigt, ich weiß nicht, ob da noch was zu retten ist. Seit der ehemalige Präsident Theo Zwanziger weg ist, hat sich niemand mehr um Jugendfußball gekümmert. Jeder hat mitgekriegt, dass Kinder sich mit vielen anderen Sachen beschäftigen. Da hätte man längst ansetzen müssen.

Wo liegen die Probleme?

Das Problem ist, Kinder zum Fußball zu bekommen. Wir haben kein Ausbildungsproblem, sondern eines der Motivation. Vor Jahren hatte Matthias Sammer die Idee, mit neun Kindern in der D oder sieben bei den Kleinen zu spielen. Das Ziel habe ich verstanden: mehr Ballkontakte. Die Konsequenz war, dass die Ersatzbänke größer wurden.

Das schoss am Ziel vorbei, die Kinder wollen spielen. Es funktioniert nicht, weil Trainer und Eltern vor allem gewinnen wollen. Dabei sollte es allein um Ausbildung gehen. Es wird zu kurzfristig gedacht. Vereine müssten in der nachhaltigen Ausbildung mitziehen. Oder es wie Rot-Weiß machen: Von vornherein sagen: Wir setzen auf Leistung und sieben aus. Als Eltern weiß man das und kann nachher nicht sagen, dass der Verein schlecht ist, wenn der Sohn nicht spielt.

Was kann der Kreis machen?

Derzeit nicht viel, denn richtiges Training ist nicht möglich. Eingeschränktes Training, wenn es mal wieder kommt, macht Kindern keinen Spaß. Da gibt es so viele Auflagen. Es gab in den Vorjahren gute Aktionen. Wir sind mit Starterpaketen in Kindergärten und Grundschulen gegangen und das hatte Erfolg. Nur: Das hätte man fortsetzen müssen.

Wir haben im Kreis viel geändert und andere Spielformen hinzu genommen, so dass jedes Kind, die talentierten als auch die weniger talentierten, häufig spielen. Wir haben die Gruppen halbiert, es gibt keine grässlich hohen Ergebnisse mehr, die nur deprimieren und keinem nutzen.