Wildes Spiel bei RWO: 3:3 gegen Wiedenbrück

„Solche Spiele lassen Trainer altern.“ – RWO-Trainer Mike Terranova war nach dem 3:3 (0:1) gegen den SC Wiedenbrück mächtig aufgewühlt. Dreimal lag sein Team zurück, dreimal kam es zum Ausgleich. Bei den Gegentoren halfen die Rot-Weißen, wie zuletzt fast immer, ordentlich mit. So sahen die 500 Zuschauer im Stadion Niederrhein ein flottes und spannendes Regionalliga-Spiel. Wahrscheinlich das letzte für längere Zeit mit den Rot-Weißen und guten Gästen.

Terranova hatte vor der flinken Offensive der Gäste gewarnt. Es brauchte nur 15 Minuten, um zu sehen, warum. Piere Fassnacht leistete sich vor dem eigenen Strafraum einen Ballverlust, Wiedenbrück kombinierte den Ball durch zu Phil Beckhoff. Der umspielte dann im Strafraum zwei RWO-Verteidiger und schloss trocken ab: 0:1.

Holpriger Start und viele Ballverluste

Überhaupt fanden die Oberhausener schwer in die Partie, bissen sich am 4-3-3 der kombinationssicheren Gäste von Trainer Daniel Brinkmann zunächst die Zähne aus. Zahlreiche Ballverluste verhinderten zudem ein konstruktives Aufbauspiel oder sorgten in der Defensive für Schnappatmung. Leander Goralski, selbst Jerome Propheter, der überraschend wieder in der Startelf stand, leisteten sich Unkonzentriertheiten.

Shaibou Oubeyapwa (r.) brachte viel Bewegung ins Spiel und glich zum 1:1 aus. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Doch gegen Mitte der ersten Halbzeit war Rot-Weiß drin. Raphael Steinmetz passte auf Shun Terada und der legte an der Strafraumlinie mit der Brust auf Jerome Propheter ab. Den Volleyknaller entschärfte SCW-Torwart Marcel Hölscher, er war zu sehr ihn gezielt. Ganz genau wollte es Steinmetz danach machen. Nach einem weiten Einwurf von Jeffrey Obst landete der Abpraller bei Steinmetz und der zog mit links aus 14 Metern ab. Alle Zuschauer im Stadion sahen diesen Präzisionsschuss schon im Kasten, doch Hölscher kratzte den Ball mit einer bärenstarken Parade aus dem Eck (44.).

Steinmetz hatte die große Chance zum Ausgleich

Aber nun hatten die Rot-Weißen ihre Formation gefunden. Denn zunächst hatte Propheter auf der

Sechs agiert und sollte offensive Akzente setzen. Das fruchtete nicht, er ging zurück und Tanju Öztürk nach vorn in ein 4-2-3-1. Spitze war diesmal Terada, da Sven Kreyer eine Pause benötigte. Für Steinmetz musste Dominik Reinert aus der Startelf des Essen-Spiels weichen.

Mit Shaibou Oubeyapwa kam zu Beginn der zweiten Halbzeit richtig Geschwindigkeit ins Spiel. Und das zahlte sich schnellstens aus. Maik Odenthal, dem an diesem Nachmittag nicht zu viel gelang, passte stramm von der linke Außenbahn in den Fünfer und dort stand Oubeyapwa allein und vollstreckte (53.).

Ein ständiges Hin und Her

Der Jubel und die Hoffnung auf Besserung währten jedoch nur drei Minuten. Da lief der ansonsten gute Justin Heekeren unerklärlich weit aus dem Kasten, um einen weiten Wiedenbrücker Ball mit Jeffrey Obst, Leander Goralski und Propheter gegen einen einzigen Wiedenbrücker Stürmer zu klären. Was passierte: Genau jener Stürmer, der eingewechselte Xhuljo Tabaku, kam an den Ball und hob ihn aus der Vierer-RWO-Spieleransammlung über alle hinweg aus gut 30 Metern ins leere Tor (56.). Kurioses Ding, gut gemacht, aber vollkommen überflüssig.

Doch die Kleeblätter zeigten an dieem Nachmittag eine bärenstarke Moral. Pech hatte Steinmetz, als er am 16er ein starkes Zuspiel von Oubeyapwa in den Rücken der Abwehr falsch berechnete. Bei freier Schussbahn trat er über den Ball, das hätte der Ausgleich sein können. Der fiel dann doch und wieder durch einen eingewechselten Spieler. Denn Dominik Reinert und Sven Kreyer waren mittlerweile gekommen. Und dieses Joker-Trio sorgte für das 2:2: Oubeyapwa zog über rechts durch und flankte scharf ins Zentrum. Kreyer erwischte den Ball als Erster und Reinert drückte ihn am langen Pfosten endgültig über die Linie (72.).

Unglückliches Eigentor kaum zu verhindern

Doch auf Rot-Weiß war an diesem Nachmittag in Sachen inkonsequenter Verteidigung weiter Verlass. Tabaku tankte sich über die linke Seite durch und zog scharf auf den ebenfalls eingewechselten Fabian Brosowski. Doch vor dem kam Fassnacht an den Ball und überwand beim Rettungsversuch Heekeren mit einem Eigentor (84.). Äußerst unglücklich, aber wegen der Schärfe kaum zu verhindern. Denn ansonsten wäre Brosowski der Torschütze gewesen.

Die Oberhausener aber ließen immer noch nicht die Köpfe hängen und belohnten sich am Ende. Kreyer wurde schön am Strafraum freigespielt und es war klar zu sehen, dass er sich genau die Sekunde Zeit ließ, um Maß zu nehmen. Oben links im Winkel schlug der Ball ein: Ausgleich, 3:3 (88.) und Endstand. Obwohl beide Teams in der wilden Schlussphase unbedingt den Siegtreffer erzielen wollten, geschah trotz guter Gelegenheiten auf beiden Seiten nichts mehr.