Wenn es im Dezember wieder Spiele gibt, wird nachgeholt

Der Sportausschuss des Tennis-Verband Niederrhein (TVN) hat beschlossen: Sollte der Spielbetrieb im Dezember fortgesetzt werden, bleiben die geplanten Spieltermine von Dezember bis März bestehen. Die im November ausgefallenen Partien werden neu terminiert. Vorgesehen sind folgende Termine: 19./20. Dezember; 2./3. Januar; 13./14. Februar; 13./14. März und 6./7. März. Auf Bezirksebene sind andere Termine möglich.

In gegenseitigem Einvernehmen können sich Mannschaften auf einen späteren Termin einigen. Diese Änderung muss dem Wettspielleiter bekannt gegeben und bei nuLiga eingetragen werden. Mannschaften, die zum jetzigen Zeitpunkt noch abgemeldet werden, steigen in die nächsttiefere und nicht in die niedrigste Spielklasse ab.

Verein können sich auf einen späteren Termin einigen

Sollte das Wettkampfverbot auf den Dezember verlängert werden, führt dies zu einer Absage der Winterhallenrunde, da nicht mehr ausreichende Ausweichtermine zur Verfügung stehen würden. Bei Eintritt dieser Konstellation wird die bestehende Auslosung unverändert für 21/22 übernommen.

Die Interessengemeinschaft der Tennisverbände NRW, der Zusammenschluss der Verbände Niederrhein, Westfalen und Mittelrhein, unterstützt die Klage eines Tennishallenbetreibers und selbstständigen Tennislehrers aus dem Gebiet des Tennisverband Mittelrhein, die darauf ausgerichtet ist, die in der aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes festgelegten Restriktionen für den Tennissport teilweise auszusetzen.

Klage eines Tennislehrers wird unterstützt

Die Klage im Eilverfahren zielt dabei darauf ab, das vollständige Verbot des Tennis-Trainingsbetriebs allgemein und des Tennis-Individualsports in Tennishallen aufzuheben. Mit einer Entscheidung wird noch im Lauf dieser Woche gerechnet.

Die in der IG Tennis zusammengeschlossenen drei Tennis-Verbände des Landes sind sich einig, dass Teile der den Individualsport Tennis betreffenden weitreichenden Verbote in NRW, insbesondere die vollständige Untersagung sowohl des Trainingsbetriebs als auch des Spiels in der Halle, mit Blick auf die Regelungen in vielen anderen Bundesländern unverhältnismäßig sind.

Im Interesse einer Maximierung der Erfolgschancen unterstützt die Interessengemeinschaft Tennis stattdessen die Klage des oben erwähnten Hallen- und Tennisschulen-Betreibers vor dem Oberverwaltungsgericht Münster, der nach fachanwaltlicher Beratung durch die Kanzlei Lenz und Johlen Rechtsanwälte Partnerschaft mbB in Köln vertreten wird.

Unternehmer steht exemplarisch für ganz viele Selbstständige

Der Unternehmer steht exemplarisch für viele Hallen-Besitzer und Tennislehrer in NRW, die sich durch die Corona-Verordnung und ihre Verbote mit finanziellen Nachteilen konfrontiert sehen, weil er weder in der Lage ist, seine vertraglichen Leistungen in Bezug auf gebuchte Hallen-Abonnements zu erfüllen, noch bei der Rechtslage Trainerstunden anbieten kann. Durch ein umfangreiches Hygienekonzept habe er in den letzten Monaten alle Schutzmaßnahmen umgesetzt.