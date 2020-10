Wegen Sportverbot in Duisburg: Adler begrüßt DJK Vierlinden

Arminia Klosterhardt II – ESV Hohenbudberg (So 13.30): Die Leistung bei Tabellenführer VfB Bottrop zuletzt ist für Trainer Christian Dahlbeck Grund genug, sich etwas für die Partie gegen die Mannschaft von der anderen Rheinseite auszurechnen. Allerdings ist diesmal mehr Kreativität im Spiel nach vorne gefragt. Die personelle Lage ist weiterhin mau. Ob und wer von oben aus der spielfreien Ersten aushelfen kann, entscheidet sich kurzfristig.

Adler Osterfeld – DJK Vierlinden (So 15): Da in Duisburg nicht gespielt werden darf, hat der Staffelleiter das eigentlich in Vierlinden angesetzte Spiel nach Osterfeld verlegt. Nach der Derbypleite gegen den Spielclub für Adler eine gute Möglichkeit, sich bei den eigenen Anhängern zu rehabilitieren.

Udo Hauner ist zuversichtlich gestimmt

„Bis auf das Ergebnis war es nicht so schlecht. Wir haben uns viele Chancen erarbeitet, das ist die Grundlage. Dass wir keine davon genutzt haben, passiert halt, das wird auch wieder anders“, ist Trainer Udo Hauner zuversichtlich, Sonntag punkten zu können. „Das ist auch nötig, um nicht noch mehr unter Druck zu kommen“, weiß er.

BW Oberhausen – VfB Bottrop (So 15.15): Eine auf dem Papier völlig klare Sache. Das sieglose Schlusslicht gegen den souveränen Tabellenführer. „Wir wissen, was auf uns zukommt“, ist sich BWO-Trainer Marko Schmidt im Klaren, dass er und sein Team nur geringe Außenseiterchancen haben. „Aber vielleicht ist genau das unsere Chance“, hofft er, dass die Bottroper die Partie in Lirich auf die leichte Schulter nehmen.

BWO gegen Spitzenreiter VfB Bottrop krasser Außenseiter

Personell hat sich die Lage nach dem spielfreien Wochenende etwas entspannt, hinter dem Einsatz des laufstarken Lucca Franken steht noch ein Fragezeichen.

Fortuna Bottrop – Sterkrade 06/07 (So 15.15): Bei den Sterkradern läuft es momentan. Entsprechend gut ist auch die Stimmung im Training unter der Woche. „Das macht richtig Spaß, mit den Jungs zu arbeiten“, freut sich Trainer Lars Mühlbauer. Morgen wartet allerdings ein dickes Brett auf die „Blauen“. Die Fortunen spielen bislang eine eindrucksvolle Saison und sind auch gegen 06/07 klarer Favorit. Doch mit dem Selbstvertrauen von vier Siegen in Folge sind die Mühlbauer-Schützlinge alles andere als chancenlos.

SC 20 – SW Alstaden (So 17.30): Unter Flutlicht startet das Derby Sonntag an der Mellinghofer Straße, das normalerweise viele Besucher anlocken würde. SC 20-Trainer und Vorsitzender Thorsten Möllmann weiß daher nicht, wie er die Corona-Auflagen erfüllen soll und sieht sich dafür auch nicht in der Verantwortung. „Wir können dafür sorgen, dass die Zuschauer ausreichend Abstand halten und auch eine Maske tragen“, so Möllmann, „aber wer kommen kann, soll kommen“, will er keine Begrenzung akzeptieren. Was ohnehin schwierig ist, da vorher noch der Turnerbund seine Partie austrägt.

SW Alstaden muss langsam wieder punkten

Sportlich hofft er, dass der Sieg bei Adler Osterfeld dem Team mehr Sicherheit gegeben hat, um endlich den ersten Heimsieg der Saison einfahren zu können. Auch wenn sich Möllmann im Klaren ist, dass „uns in Osterfeld der Fußballgott gnädig gestimmt war.“ Gegner SWA verlor zuletzt gegen Rhenania, doch mit der Leistung war Trainer Raphael Steinmetz zufrieden. „Daran wollen wir anknüpfen, denn die Teamleistung war in Ordnung.“ Nach den beiden Siegen zum Saisonauftakt sind Punkte gefragt, um nicht tiefer unten rein zu rutschen.