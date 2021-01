WDFV terminiert die Saison 2021/22 der Regionalliga West

Oberhausen Der Westdeutsche Fußballverband hat den Rahmenterminkalender für die Saison 2021/2022 in der Fußball-Regionalliga West verabschiedet.

Der Fußballausschuss des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) hat den Rahmenterminkalender für die Saison 2021/2022 in der Herren-Regionalliga West verabschiedet. Die Herren-Regionalliga West startet am Wochenende vom 13. bis 16. August 2021 in die neue Spielzeit. Der Rahmenterminkalender ist durch Spielleiter Wolfgang Jades erstellt worden.

Die Regionalliga West startet dann in ihre zehnte Saison nach der Spielklassen-Reform. Nach dem Spieltag am Wochenende 17. bis 20. Dezember 2021 soll die Winterpause beginnen. Der letzte Spieltag der Saison 21/22 ist für den 14. Mai 2022 geplant.

Entwürfe für eine Liga mit 20 und 22 Teams

Da aktuell noch nicht klar ist, wie viele Vereine in der kommenden Saison in der Regionalliga West antreten werden, hat der WDFV Entwürfe für eine Liga mit 20 und 22 Mannschaften angefertigt. Sollten 22 Teams antreten würden vier Spieltage hinzukommen. Diese würden unter der Woche am 5. und 6. Oktober 2021, am 26. und 27. Oktober 2021, am 1. und 2. März 2022 und am 19.und 20. April 2022 ausgetragen werden.

Seit der Austragung des zurückliegenden 22. Spieltags ist klar, dass die aktuelle Spielzeit auch im Falle eines durch die Corona-Pandemie verursachten Abbruchs gewertet werden würde. Bislang wurden 215 von insgesamt 420 angesetzten Partien absolviert. Rot-Weiß Oberhausen steht in der Tabelle auf dem elften Rang (27. Punkte) und spielt am kommenden Samstag (14 Uhr) bei der U23 des FC Schalke 04.