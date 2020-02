Vorfreude auf großen Sport beim SC Buschhausen 1912

Seit Dezember hatten die Zwölfer kaum eine Möglichkeit, als Team in einen Rhythmus zu kommen. Drei Spiele standen in der Zeit nur auf dem Plan. Auch am Wochenende müssen sich die Buschhausener Drittligisten gedulden. Dafür läuft im Hintergrund eine Menge Arbeit: Kommende Woche gilt es gleich zwei Veranstaltungen zu stemmen.

„Wir freuen uns, dass es in der Liga los geht und auch der Europapokal einen Tag vorher wird klasse“, ist Team-Manager Michael Lange sicher. Klar, lieber wäre es ihm wohl, jetzt den Ex-Buschhausener Pavel Weinstein mit dem UTTC Kennelbach in der Lindnerhalle begrüßen zu dürfen. Stattdessen steht kommende Woche Samstag Kennelbach und Sonntag Ligaalltag gegen Hannover auf dem Plan. „Es hat nicht funktioniert, das Spiel vorzuziehen. Jetzt nehmen wir es hin und werden unseren Spaß haben.“

In die Finalrunde einziehen

Im Intercup stehen die Zwölfer im Viertelfinale einen Schritt vor der Finalrunde, in der die besten Vier aufeinander treffen. 1990 ins Leben gerufen, wird der Intercup seit 1993 anerkannt ausgetragen. Die Idee kommt aus Österreich, spielstärkeunabhängig messen sich Teams aus Europa. Der Modus unterscheidet sich vom gängigen System: Jede Mannschaft stellt ein Doppel und drei Einzel, wobei im Doppel andere Spieler ins Rennen geschickt werden können, als vorher alleine an der Platte standen.

Die Mannschaftsgröße variiert zwischen drei und fünf Spielern. Den Auftakt machen drei Einzel, dann kommt das Doppel. Danach könnten wieder drei Einzel nötig sein, denn gespielt wird, bis eine Mannschaft vier Punkte hat. Im ersten Einzeldurchgang spielen die beiden oben Gesetzten über Kreuz, nach dem Doppel spielen die Einser gegeneinander und zwei und drei messen sich über Kreuz. Kennelbach ist eines von drei österreichischen Teams unter den letzten Acht.

Union Velbert ist schon in der Endrunde

Sein Ticket für die Endrunde hat Titelverteidiger Union Velbert gelöst. Sie gewannen Ende Januar 4:2 bei Awfis Gdansk, einem von zwei polnischen Teams im Viertelfinale.

Dazu liegt der Fokus in Buschhausen am Wochenende auch auf der Zweiten. „Wir müssen“, weiß Alexander Palapys, über das Endspiel von SC Buschhausen II in der Landesliga gegen Adler Union Frintrop III (18.30, Lindnerhalle). Entspannt kann der PSV II nicht in die verbliebenen Spiele gehen, aber gegen die SG Schönebeck (18.30, Am Förderturm) soll der Abstand nach unten gehalten werden.

NRW-Liga: PSV – TuS Rheinberg (Sa 18.30): Der gute Start ist langsam aber sicher verpufft, der PSV muss mal wieder gewinnen, um in der Liga zu bleiben. Das Duell mit dem Tabellenfünften ist vielleicht eine gute Gelegenheit. Tabellarisch ist man auf Rang sieben, dem ersten Relegationsplatz, einen Punkt hinter Grevenbroich, die ebenfalls lange pausiert haben und erst bei zehn Spielen stehen.

Verbandsliga: TTV Falken Rheinkamp – Post SV (Sa 18.30): Deutlich entspannter sieht es bei dem anderen Aufsteiger aus. Die Postler haben dank einer starken Serie in den letzten Wochen den Abstand auf die Relegationsplätze auf acht Zähler vergrößert. „Ein Sieg würde die Rückrunde entspannen“, weiß auch Markus Poll.