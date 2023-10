In Miami will Abass Baraou (r.) mit dem ehemaligen kubanischen Nationaltrainer Jorge Rubio an seiner Technik feilen und lernen, um schnell wieder in den Ring zu kommen.

Profi-Boxen Von London nach Miami: Abass Baraou will voll angreifen

Miami/Oberhausen. Der Profi-Boxer verlässt den Wasserman-Stall, trainiert in Miami bei Jorge Rubio und sucht seine WM-Chance.

Wo andere am Strand liegen, da arbeitet Abass Baraou fleißig daran, seiner Karriere wieder Schwung zu verleihen. Der Oberhausener Profi-Boxer hat für sich elementare Umstrukturierungen vorgenommen, sortiert seine Angebote und hat dafür schon einen neuen Manager und neuen Trainer gefunden. London hat er zunächst verlassen, in Miami in Florida arbeitet er gerade mit dem Kubaner Jorge Rubio zusammen. Im Hintergrund wird ihn Promoter Paul Gibson unterstützen.

Ende August lief der Vertrag von Baraou bei Wasserman, früher unter Sauerland besser bekannt, aus. Verlängert wurde erst einmal nicht, eine Rückkehr ist aber durchaus möglich: „Angebote liegen auf dem Tisch, wir führen mehrere Gespräche“, erklärt Baraou. Zu wenig stand der Oberhausener zuletzt im Ring und wenn doch, dann waren die Gegner keine Herausforderung. Das soll sich ändern, findet auch Gibson: „Abass war ein hervorragender Amateurboxer und hat alle Fähigkeiten, um auch bei den Profis zur Elite zu gehören. Mit kleineren Verletzungen und der Entscheidung im Kampf gegen Jack Culcay hatte er Pech, aber sein Talent ist unbestritten und er hat die besten Jahre noch vor sich.“

In den Staaten weitere Schritte gehen

Der Kontakt zwischen den beiden kam um den Kampf von Box-Kollege Michael Conlan zustande, Gibson und er verstanden sich gut, jetzt gab es die Möglichkeit einer Zusammenarbeit. „Ich verfolge Abass schon seit seiner Amateurzeit aus der Distanz. Er ist jemand, mit dem man gerne arbeitet und dem ich gerne helfen will“, erklärt der Manager, der schon mal eine Promotion führte. Mittlerweile liegt der Fokus mehr auf der Qualität als der Quantität der Boxer, die er betreut.

Die Zeit in London war eine Erfahrung für Baraou, viele Kontakte im internationalen Boxsport konnte Baraou knüpfen, doch „die USA sind für mich der nächste Schritt.“ „Hier ist Boxen größer und bisher gefällt es mir gut. Alles läuft super“, erzählt er. Viele Optionen wollte er sich in den USA erst einmal anschauen, tatsächlich ist es mit Rubio gleich die erste Anlaufstelle geworden.

Abass Baraou: „Es hat mit Rubio sofort gepasst“

„Ich bin jetzt seit letzter Woche in Miami, aber hier hat es sofort gepasst. Er ist mit Herz und Seele dabei und weiß wovon er redet“, ist der 28-jährige begeistert. Rubio war auch kubanischer Nationaltrainer und will bei Baraou den Fokus insbesondere auf Spezialisierungen legen. „Das ist der erste Impuls, den er mir mitgegeben hat“, sagt Baraou, Rubio findet: „Es gibt ein paar technische Dinge, an denen ich mit ihm arbeiten will. Das würde ihm enorm helfen, auch um bald Weltmeister werden zu können.“

Auch neue Einflüsse aus dem panamerikanischen Boxen will Baraou einfließen lassen: „Auch wenn das Boxen in England begonnen hat, denke ich, dass hier das taktische, technische und defensive Niveau höher ist. Europäer setzen den Fokus auf Disziplin, Fokus und Hingabe, alles Dinge, die ich sehr schätze.“ In Miami soll sich das nun vereinen.

Neue Einflüsse aus dem panamerikanischen Boxen aufnehmen

Der neue Vertrag soll zeitnah unterschrieben sein, denn dieses Jahr soll es noch in den Ring. „Ich will einen anspruchsvollen Kampf haben, der mich in den Ranglisten nach oben bringt.“ Bis März soll im besten Fall der nächste Kampf folgen, um gezielt auf einen WM-Kampf hin zu arbeiten. Für einen Europameisterschaftskampf wurde Baraou angefragt: „Alles ist möglich, aber auf einem guten Niveau muss es sein. Die letzte Zeit war eine Verschwendung meines Talents.“

