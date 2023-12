Von Juli bis Dezember: Richtig große Momente und viel Glück

Oberhausen Timo Schaffeld, Caroline Heuser oder Joshua Abuaku - sie lieferten Weltklasse ab. Ein Halbjahresrundgang, auch mit RWO und SWA, Nord und Arminia

Neuer Trainer, neuer Vorstand, eine neugegründete Frauenabteilung, neue Spieler und mit Moritz Stoppelkamp einen oben drauf, der den Unterschied machen kann – RWO startete mit großen Hoffnungen in die Regionalliga-Saison. Der Alltag zeigte schnell: Andere können auch Fußball spielen, zum Auftakt gab es ein enttäuschendes 0:1 beim SC Wiedenbrück. Bei guter Leistung übrigens. Es zeigte sich, dass die Torquote insgesamt zu niedrig war, um Fehler auszugleichen, die zu Gegentoren führen. Aber die Rot-Weißen sind noch im Meisterschaftsrennen und entwickeln sich weiter. Zum Jahreswechsel war es schon mal weniger spannend mit den Kleeblättern.

Moritz Stoppelkamp bejubelt seinen zweiten Treffer zum 0:4 beim | SV Rödinghausen. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Am 24. September 2022 stürzte Nusret Becirovic aus 2,50 Metern Höhe bei einem Doppelsalto mit dem Nacken auf den Boden in der Böll-Halle. Im Krankenhaus stellte sich heraus, dass kleine Knochenstücke von Halswirbel- und Brustwirbelsäule abgesplittert waren. Der KTTO-Athlet: „In so einem Moment geht einem alles durch den Kopf, nur nicht der Schmerz.“ Später wurde ein Bänderriss festgestellt. Der Student musste drei Monate eine Halskrause tragen und wurde dann operiert. Aber er weiß: Er hatte Glück im Unglück, es hätte viel schlimmer ausgehen können. Die gute Nachricht: Anfang Oktober 2023 stand er für das KTTO in seinem ersten Wettkampf seit dem Sturz auf der Matte.

Alstaden jubelt und tanzt. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Es war ein Spiel zum Niederknien, und wer dabei war, wird es niemals vergessen. Es war alles drin, wofür man diesen Sport lieben kann. Wenn man an diesem Abend nicht Wuppertaler war, sondern Oberhausener, oder vielleicht spezieller gesagt: Alstadener. Das waren an diesem Abend rund 1000 sehr laute Augenzeugen und ein paar zunehmend stillere Bergische. Der Bezirksligist warf im Niederrheinpokal den Regionalligisten Wuppertaler SV nach Verlängerung mit 4:3 aus dem Rennen, feierte den größten Erfolg der Vereinsgeschichte und eröffnete damit einen Partyabend der Extraklasse.

Nord-Trainer Sven Schützek. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Die nach RWO höchsten Mannschaften im Oberhausener Fußball standen vor einem schweren Jahr. Das war der Spvgg. Sterkrade-Nord nach dem so gerade eben geschafften Klassenerhalt in der Landesliga um Trainer Sven Schützek klar. Das wusste auch Marcel Landers bei Arminia Klosterhardt, die mit einem jungen Team, das oft unter Verletzungssorgen litt, zu wenig Konstanz gerade auswärts zeigte. Armina hat sich gefangen, Nord kämpft schwer.

Joshua Abuaku im WM-Hürdenfinale von Budapest. Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Flatemersch / Oberhausen

Erstmals Deutscher Meister, geheiratet, Vater geworden, im Finale der Leichtathletik-WM in Budapest gestanden, persönliche Bestzeit gelaufen – Joshua Abuaku sagt: „Ich würde diesem Jahr eine Eins geben.“ Er wurde Sportler des Jahres in Oberhausen und Frankfurt, wo er für die SG Eintracht versucht, immer schneller über die 400 Meter Hürden zu laufen. Er ist dabei der beste Deutsche, hat einen Fabel-Rekord in Reichweite. 2024 sind Olympische Spiele, was geht?

Timo Schaffeld in Knokke. Foto: Privat

Der Start beim Ironman in Zell am See verlief holprig, doch Oberhausens bester Triathlet Timo Schaffeld fand in seinem ersten Jahr unter den Profis schnell in die Spur. In Knokke-Heist auf der Mitteldistanz war er mit Rang 20 in der Eliteklasse zufrieden. Dazu kamen der deutsche Meistertitel in Glücksburg und das große Gefühl, in Hamburg erstmals einen Ultra unter acht Stunden absolviert zu haben. Damit ist man in der Spitze angekommen.

Sportlerin des Jahres: Caroline Heuser mit (l.) Christian Keller und Oberbürgermeister Daniel Schranz bei der Sportgala in der Luise-Albertz-Halle. Foto: Kerstin Bögeholz / Oberhausen

Sie ist ein Versprechen für die Zukunft: Caroline Heuser (16) ist eines der größten Talente im deutschen Kanu-Rennsport, Weltmeisterin solo in der U23 im italienischen Auronzo geworden, Europameisterin – und vor allem eine völlig bodenständige junge Frau, die lieber mal ein Wort zu wenig als eines zu viel sagt – zumindest auf der Bühne, wenn sie von dieser Zeitung oder der Stadt Oberhausen als Sportlerin des Jahres ausgezeichnet wird.

„Caro“ stammt aus einer Familie in Alstaden, die den Kanu-Rennsport in Oberhausen geprägt hat, wie keine andere. Oma Ingrid, Opa Friedhelm und jetzt Vater Karsten in der Verantwortung beim Alstadener Kanu-Verein haben für diesen Sport in Oberhausen und in Deutschland Vorbildliches geleistet, was nach ihrer Auffassung nicht immer ausreichend gewürdigt wurde. „Caro“ kann noch mehr und möchte gern ihrer Oma folgen, die 1964 bei den Olympischen Spielen in Tokio in einer gesamtdeutschen Mannschaft nominiert war. Ob es für die Gymnasiastin schon im kommenden Jahr zur Teilnahme in Paris reicht, wird sich im zeitigen Frühjahr zeigen. Sie ist bereit. Peter Voss

