Volleyball: TV Jahn Königshardt zeigt sich nervenstark

Oberhausen. In der Volleyball-Verbandsliga gewannen die Frauen von Jahn Königshardt mit 3:2 gegen den Rumelner TV. Turnerbund Osterfeld verlor in Düsseldorf.

Frauen-Verbandsliga: TV Jahn Königshardt – Rumelner TV 3:2: Die Königshardterinnen starteten schlecht in den ersten Satz, gewannen diesen aber nach einer Leistungssteigerung doch mit 25:18. Der Rumelner TV hatte dagegen in der Folge eine gute Ballannahme und setzte sich im Angriff vermehrt durch. Jahn hielt zwar dagegen, verlor Satz Nummer zwei aber durch viele kleine Fehler mit 25:27.

Ebenso ausgeglichen ging es im dritten Satz weiter. Es gab lange Ballwechsel mit vielen guten Aktionen auf beiden Seiten. Jahn machte seine Punkte vorwiegend über die Außenpositionen, während der Gast auch öfter mal über die Mitte punktete. So ging auch dieser Satz knapp an Rumeln (24:26). Mit neuem Kampfeswillen drehte Königshardt im vierten Satz auf und ließ Rumeln mit 25:15 keine Chance.

Im Entscheidungssatz erwischte Rumeln zwar den besseren Start, doch dank sicherer Aufschläge behielten die Königshardterinnen mit 17:15 die Oberhand. Aus einem kampfstarken Team ragte Tabea Martin als Top-Scorer heraus.

TV Jahn: Mahneke, Otto, Martin, Treder, Wegner, Kempkes, Kißmann, Voß, van Acken.

SC 99 Düsseldorf II – Tbd. Osterfeld 3:0: Das Team aus Osterfeld musste sich einer starken Mannschaft aus Düsseldorf klar geschlagen geben. Mit nur sechs Spielerinnen und einer Libera fuhren die Oberhausenerinnen nach Düsseldorf. Vier Spielerinnen waren im Urlaub, im letzten Training hatte sich die stärkste Angreiferin, Evelyn Pilawa, am Knie verletzt.

Sarah Misia, die schon acht Monate nicht mehr trainiert hat, musste als Angreiferin einspringen. Rebecca Wille spielte zudem auf ungewohnter Position in der Mitte. Doch trotz der Umstellungen gingen die Osterfelderinnen optimistisch in das Spiel.

Zu viele einfache Fehler

Im ersten Satz stimmte jedoch die Abstimmung vor allem in der Annahme nicht, so dass es zu viele einfache Annahmefehler gab (10:25). In Satz zwei entwickelte sich ein ausgeglicheneres Spiel. Das Team von Trainer Egbert Spickenbom kämpfte sich wortwörtlich ins Spiel. Misia und Abramowski gelang es immer wieder, Punkte über den Außenangriff zu kreieren. Am Ende entschieden aber wieder einfache Fehler den Satz zu Gunsten der Düsseldorferinnen (22:25).

Im dritten Satz setzten sich die Gastgeberinnen von Beginn an ab, so dass die Entscheidung schon früh fiel (14:25). „Es wurde viel gekämpft und nie aufgegeben. Die Stimmung stimmte von Beginn bis zum Schluss. Das wünsche ich mir auch in der vollen Besetzung öfter“, so Trainer Spickenbom nach dem Spiel. „Leider werden wir erst ab Oktober die komplette Mannschaft zur Verfügung, so dass erst dann auch mit allen trainiert werden kann. Bis dahin müssen wir noch ein Spiel überstehen.“

TbdO: Misia, Cammerer, Duk, Wille, Abramowski, Mavarani, Freyth.

Frauen-Bezirksliga: STV Hünxe II – TV Jahn Königshardt II 1:3. Am zweiten Spieltag der Saison reiste die Zweitvertretung nach Essen, um gegen den STV Hünxe die nächsten drei Punkte zu ergattern. Im ersten Satz erarbeitete sich der STV durch Abstimmungsprobleme und Eigenfehler der Jahn-Damen schnell einen deutlichen Vorsprung heraus. Diesen aufzuholen gelang nur teilweise, weshalb der erste Satz mit 25:18 an die Gastgeberinnen ging.

Im zweiten Satz hatten sich die Jahn-Damen gefunden und drehten langsam auf. Starke Angriffe über alle Positionen sowie Angabenserien halfen dabei, einen Vorsprung auszubauen. Der Abpfiff erfolgte bei einem Spielstand von 22:25. Die kommenden beiden Sätze waren zum Teil ein Kampf, den die Jahn-Mädels mental und physisch bestens meisterten. Der dritte Satz endete 21:25, und das Spiel nach dem vierten Satz mit einem 25:19 für den TV Jahn.

TV Jahn II: J. Pahl, Gutzeit, Wegner, Donath, Alsdorf, Böing, Kallenberg, T. Gentidou, Raake, Holst.

Frauen-Bezirksklasse: TV Jahn Königshardt IV – MTV Rheinwacht Dinslaken 3:1. Die Jahn-Vierte gewann auch das zweite Saisonspiel. Satz eins und zwei wurden durch starke Aktionen, Aufschläge und lockeres Aufspielen gewonnen (25:11 und 25:8). Im dritten Satz ließ das junge Team nach. Die Folge: 18:25. Besser lief es wieder in Satz vier, der mit 25:22 gewonnen wurde.

Jahn IV: Kubiak, Botindari, Volkner, Abbas, Keuken, Graeser, Kohlmann.