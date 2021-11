Volleyball: Jahn-Damen feiern den zweiten Saisonsieg

Oberhausen. In der Verbandsliga feierten die ersatzgeschwächten Volleyball-Damen des TV Jahn Königshardt mit dem 3:1 in Bochum den zweiten Saisonsieg.

In der Verbandsliga feierten die ersatzgeschwächten Volleyball-Damen des TV Jahn Königshardt mit dem 3:1 beim VfL Telstar Bochum II ihren zweiten Saisonsieg. Nach einem fast fehlerfreien ersten Satz (25:12) wurde das Spiel ausgeglichener. Das Team von Trainer Hans Gerd Martin gewann auch Satz Nummer zwei (25:20), Bochum Nummer drei (25:23). Beim 25:18-Erfolg im vierten Durchgang punktete Königshardt durch gute Aufschläge und profitierte von Angriffsfehlern des Gegners. Großen Anteil am Erfolg hatte neben Zuspielerin Lara Kißmann, die auf der Diagonalposition gut agierte, auch Yvonne Kempkes, die auf der Mitte viele Angriffe durchbrachte und der viele Aufschlagpunkte gelangen.

TV Jahn: T. Martin, Voss, van Acken, M. Martin, Sinke, Kißmann, Wegner, Kempkes.

Turnerbund Osterfeld – RC Borken-Hoxfeld IV 0:3: Erneut brachten die Osterfelderinnen keinen Satz erfolgreich zu Ende. Im ersten Durchgang fehlte die Konzentration, so dass dieser durch individuelle Fehler mit 22:25 verloren ging. Besonders in Satz zwei steigerte sich das Team von Trainer Egbert Spickenbom, nachdem die Borkenerinnen bereits mit acht Punkten in Führung lagen. Doch erneut sorgten leichte Fehler für den Satzverlust (24:26). Die Gäste zeigten zwar ebenfalls keine herausragende Leistung, behielten aber in den entscheidenden Phasen die Neven. Trotz großen Einsatzwillens erlaubte sich der Turnbund bei der Annahme und in der Abwehr eine hohe Fehlerquote, so dass es auch in Satz Nummer drei nichts zu holen gab (22:25).

Tbd. Osterfeld: Duc, Hamzagic, Abramowic, Freyth, Böckers, Cordes, Wille, Mavarani, Cammerer.

Landesliga, Herren: MTG Horst II – Turnerbund Osterfeld 1:3: Trainer Markus Köster musste in Essen verletzungsbedingt umstellen. So fehlte der angestammte Mittelblock komplett und wurde durch Jan Eichner und Luis Graca ersetzt. Nach langer Verletzungspause kehrte Hendrik Janssen zurück. Trotz einiger Nachlässigkeiten wurde Satz eins mit 25:23 gewonnen. Viele Eigenfehler, ein schwacher Block und zögerliche Aktionen führten danach zum Satzverlust (20:25). Insbesondere die Aufschlagstärke bei den Osterfeldern ließ zu wünschen übrig, wobei Graca durch einige Asse sein Team immer wieder in die Erfolgsspur brachte, so dass der dritte Satz an die Gäste ging (25:23).

In Satz vier traten die Turnerbund-Herren vor allem im Außenangriff konzentrierter auf und profitierten von den schwindenden Kräfte der MTG (25:17). Durch den Sieg übernahm das Köster-Team die Tabellenführung.

Bezirksliga, Herren: VV Humann Essen VIII – Turnerbund Osterfeld II 0:3: Die „Zwote“ geriet in Satz eins deutlich in Rückstand, drehte aber auch dank der Aufschlagsserie von Florian Mölleken den Durchgang noch zum 25:17. In den folgenden Sätzen bekamen alle Spieler von Trainer Erwin Hönig ihre Einsatzzeit. So eröffneten sich mit Benjamin Kaftan und Luca Beyel positive Alternativen auf der Diagonalposition, zu erkennen an den weiteren Satzgewinnen (25:16, 25:13).

Tbd. Osterfeld II: Mölleken, Kaftan, Sat, Beyel, Naujock, Aahiri, Haberstroh, Diedrichs, Willbrand, Gronen.

