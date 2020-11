Als sich Vincent-Louis Stenzel beim Gastspiel in Bonn vergangenen Samstag den Ball schnappte und zum Elfmeterpunkt schritt, hatte Mike Terranova an der Seitenlinie ein mulmiges Gefühl. Schließlich erinnerte sich der RWO-Trainer in diesem Moment an den 9. März 2019, als Stenzel, damals noch im Trikot des Bonner SC, gegen Rot-Weiß Oberhausen den Strafstoß verschoss und an Torwart Daniel Davari scheiterte.

„Wie mir berichtet wurde, hat unser Co-Trainer Dirk Langerbein „Terra“ dahingehend beruhigt. Schließlich habe ich auch in der Vorbereitung die Dinger vom Punkt verwandelt“, so Stenzel, der in Bonn die Nerven behielt und präzise zum zwischenzeitlichen 2:0 für die Kleeblätter einnetzte.

Der Elfmeter musste einfach sitzen

Am Ende feierte RWO mit dem 6:1 den bisher höchsten Saisonsieg . Auch dank zweier Treffer von Stenzel. „Ich musste den Bonnern einfach zeigen, dass ich auch Elfmeter schießen kann“, sagt der 24-Jährige. „Der Sieg hat uns richtig gut getan. Das merkt man in Qualität und Engagement beim Training. Diesen Schwung gilt es mitzunehmen.“

Dabei wartet am Samstag (14 Uhr) mit dem Gastspiel bei der U23 von Borussia Dortmund eine anspruchsvolle Aufgabe auf die Rot-Weißen. Schließlich ist der BVB II neben RWE das einzige ungeschlagene Regionalliga-Team.

Stenzel: „Jeder ist schlagbar“

Doch verstecken, das macht Stenzel deutlich, muss sich RWO gegen den Aufstiegsfavoriten nicht. „Dortmund ist seit vielen Jahren immer oben mit dabei, hat viele junge und talentierte Spieler. Aber jede Mannschaft ist schlagbar.“ Wie gegen Bonn ist das Duell gegen den BVB für Stenzel eine Reise in die eigene Vergangenheit.

Die Verletzung, die ihn zurückwarf: Faserriss im Beckenbereich. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

„Ich habe auf jeden Fall Lust, noch mal zwei Tore zu schießen“, will der Linksfuß aber nicht zu viel in das Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Verein interpretieren. „Ich überbewerte das nicht und will auch dieses Spiel wie jedes andere angehen. Auch wenn der BVB mein Herzensverein ist.“

Als Siebenjähriger wechselte Stenzel in die U9 von Borussia Dortmund und spielte fortan in allen Jugendteams des Vereins. Mit 14 Jahren rückte er in das U17-Bundesligateam auf, spielte im Anschluss für die U19 und U23.

Als Kind schlief der in Lünen geborene Stenzel selbstredend in BVB-Bettwäsche, wobei er mit einem Augenzwinkern anmerkt. „Jetzt ist meine Bettwäsche natürlich rot und weiß.“

Unglücklich beim Auftakt gegen Schalke II

Die bisherige Saison verlief für Stenzel zunächst unglücklich, musste er doch zum Auftakt gegen Schalke II wegen einer Beckenprellung früh ausgewechselt werden.

„Es wurde danach zwar besser, aber nach der Partie gegen den VfB Homberg waren die Schmerzen wieder groß“, erinnert sich Stenzel. Ein MRT zeigte schließlich, dass sich der Mittelfeldmann einen Faserriss zugezogen hatte.

Eine mehrwöchige Pause war die Folge. Doch nun, so gibt Stenzel zu Protokoll, ist er schmerzfrei. „Leistungstechnisch bin ich noch nicht bei 100 Prozent, aber auf dem besten Weg.“

Vincent Stenzel (l.) im Laufduell mit dem ehemaligen RWO-Kollegen Dario Schumacher. Nicht nur das ging klar an den Oberhausener Stürmer. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Dass er sein Comeback bereits gegen den Bonner SC feierte, kam für Stenzel überraschend. Schließlich drohte wegen der neuen Corona-Bestimmungen eine Spielpause in der Regionalliga .

„Auf der anderen Seite bin ich schon eine Weile im Geschäft und weiß, wie schnelllebig der Fußball sein kann.“

Gefreut habe er sich dennoch auf die unverhoffte Spielerlaubnis, wobei die Corona-Pandemie in der RWO-Kabine kein Dauerthema ist.

„Wir tun das, was wir tun können, um auch alle nötigen Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Aber als Fußballer denkt man natürlich vor allem an das nächste Spiel.“

„Wir haben Potenzial, wir gehören nicht nach unten“

Aktuell stehen die Kleeblätter mit 14 Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz. Vier Punkte über dem Strich. „Ich persönlich beschäftige mich mit der tabellarischen Situation nicht. Wobei klar ist, dass keiner von uns da unten stehen will. Mit unserem Potenzial haben wir da auch nichts zu suchen.“

Um sich weiter nach oben zu arbeiten, so Stenzel, müsse das Team in den kommenden Wochen an die Leistung in der ehemaligen Bundeshauptstadt anknüpfen. „Wir haben die Anfangsphase der Saison verpennt und nicht das abgerufen, was wir wirklich können. Jetzt, nach dem Bonn-Spiel, geht für uns die Saison richtig los. Wir sind davon überzeugt, dass wir jeden Gegner schlagen können.“